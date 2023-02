Esprit plant internationale comeback en geeft kijkje in strategisch plan

Esprit Europe geeft een kijkje in zijn strategische plan om opnieuw wereldwijde naamsbekendheid te creëren. De focus van het plan ligt op Noord-Amerika en Azië-Pacific.

Een week geleden kondigde het in Hong Kong gevestigde bedrijf plannen aan om zijn hoofdkantoor te verplaatsen naar New York City- waar Esprit ooit werd opgericht door ondernemersiconen Doug Tompkins en Susie Buell. Na de verhuizing naar het nieuwe kantoor wil Esprit nieuwe winkels openen in belangrijke steden in Noord-Amerika en een uitgebreid omnichannel platform creëren op basis van een nieuwe winkelconcept.

Betere kwaliteit, hogere merkwaarde

De EU-regio is momenteel de belangrijkste afzetmarkt van Esprit. Daar wil het bedrijf ‘op volle toeren draaien en niet langer enkel op de marketing vertrouwen’, aldus het persbericht. In plaats daarvan concentreert het zich op het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de merkwaarde, aldus het bedrijf. Het productaanbod wordt verder ontwikkeld op het gebied van esthetiek, design, pasvorm en stoffen. Het merk ziet ook mogelijkheden voor verdere groei in Europa.

De verdere groei in Europa omvat uitbreiding van de direct-to-consumer-stroom en de voortzetting van ‘belangrijke relaties met groothandelspartners’, benadrukt het bedrijf.

William Pak, Chief Executive Officer van Esprit, in het persbericht: “Ik ben trots op de passie en de inzet van onze teams, die als gemeenschappelijk doel hebben Esprit klaar te stomen voor het volgende hoofdstuk: een succesvolle groei. Vorige week hielden de leidinggevenden en ik een vergadering op ons hoofdkantoor in Hong Kong. Samen hebben we het uitstekende traject voortgezet dat we begin januari tijdens onze vergadering in Amsterdam introduceerden. Op basis van onze nieuwe visie voor Esprit is de basis van onze doelstellingen tot stand gekomen: we zullen het merk wereldwijd naar een hoger niveau tillen door het beste te bieden in toegankelijke, casual luxe mode.”