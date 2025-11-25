EssilorLuxottica bereid om tussen 5 en 10 procent van Armani over te nemen

Volgens een recent bericht van de Italiaanse krant Sole 24 Ore heeft EssilorLuxottica de Fondazione Armani en de erfgenamen van de ontwerper geïnformeerd over de bereidheid tot een participatie in de herstructurering van het aandeelhouderschap, zoals uiteengezet door Giorgio Armani voor zijn overlijden.

EssilorLuxottica stelt zich specifiek voor als een deelinvesteerder, met de mogelijkheid om een belang tussen de vijf en tien procent van het kapitaal van het door Giorgio Armani opgerichte bedrijf te verwerven.

Na contact met FashionUnited heeft EssilorLuxottica geen commentaar gegeven op de geruchten.

Alle formaliteiten rondom de erfenis van Giorgio Armani zijn vorige week officieel afgerond. Met de afronding van de erfenis zijn de aandelen van Giorgio Armani spa officieel overgedragen aan de rechtmatige erfgenamen, die nu de controle over de groep overnemen.

De volgende aandeelhoudersvergadering, gepland voor vrijdag 28 november, zal naar verwachting de toekomstige strategie van het bedrijf bepalen. Daarna volgt een bijeenkomst van de raad van bestuur.

In oktober heeft de Armani Group Giuseppe Marsocci benoemd tot nieuwe algemeen directeur. De 61-jarige manager uit Turijn heeft meer dan 35 jaar ervaring in de mode- en luxesector. Hiervan was hij 23 jaar werkzaam binnen de Armani Group in functies met toenemende verantwoordelijkheid, zowel in Milaan als in het buitenland. In New York bekleedde hij de functie van directeur voor Amerika. “Sinds 2019 stond hij de heer Armani rechtstreeks bij in het wereldwijde bedrijfsbeheer als adjunct-directeur-generaal en wereldwijd commercieel directeur”, aldus de verklaring waarin de benoeming werd aangekondigd.

“Zijn internationale professionele ervaring, diepgaande kennis van de sector en het bedrijf, discretie, loyaliteit en teamgeest, samen met zijn nauwe samenwerking met de heer Armani in de afgelopen jaren, maken Giuseppe de meest logische keuze om de door de oprichter uitgestippelde koers voort te zetten”, benadrukte Leo Dell'Orco, voorzitter van de raad van bestuur.

Marsocci, unaniem voorgedragen door de Fondazione Armani, zal rapporteren aan de raad van bestuur onder voorzitterschap van Leo Dell'Orco. Silvana Armani wordt benoemd tot vicevoorzitter.

De benoeming bevestigt de eensgezinde wens van de familie Armani om het project voort te zetten dat Giorgio Armani gedurende 50 jaar heeft opgebouwd en onderhouden. Dit gebeurt ‘met respect voor de grondbeginselen en de door de oprichter zelf uitgestippelde koers van continuïteit’, zo lichtte het management afgelopen oktober toe in een verklaring.