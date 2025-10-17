EssilorLuxottica boekt “beste kwartaal” sinds oprichting

Parijs - EssilorLuxottica, de wereldleider in optiek, rapporteert donderdag een omzet van 6,867 miljard euro voor het derde kwartaal van 2025. Dit resultaat overtreft de verwachtingen en is te danken aan de verkoop van slimme brillen en de groei in de regio's Noord-Amerika en Europa.

De omzetgroei (plus 6,7 procent bij actuele wisselkoersen) versnelde in het derde kwartaal. Hiermee overtreft het bedrijf de consensus van analisten van Factset en Bloomberg, die rekenden op respectievelijk 6,733 miljard en 6,747 miljard euro.

Met een omzetstijging van 11,7 procent bij constante wisselkoersen is dit het “beste kwartaal sinds de oprichting van de groep”. Dat verklaren Francesco Milleri en Paul du Saillant, respectievelijk CEO en adjunct-directeur-generaal, in een persbericht. De groep ontstond in 2018 uit de fusie tussen de Franse glazenspecialist Essilor en de Italiaanse monturengigant Luxottica.

De activiteiten kenden een sterke omzetversnelling in Noord-Amerika (plus vijf procent) en Europa (plus 10,7 procent).

Het derde kwartaal kende ‘een exponentiële groei’ in de verkoop van brillen met kunstmatige intelligentie, op de markt gebracht onder de merknamen Ray-Ban Meta en Oakley Meta.

De verkoop van deze slimme brillen droeg voor vier procentpunt bij aan de kwartaalomzetgroei, lichtte financieel directeur Stefano Grassi toe tijdens een conferentie met analisten.

De Frans-Italiaanse groep was van plan de productiecapaciteit van zijn nieuwe generatie slimme brillen op te voeren tot tien miljoen stuks per jaar in 2026. Het bedrijf schat nu in dat deze verhoging ‘eerder’ zal plaatsvinden en overweegt ‘nieuwe innovaties’ binnen dit productsegment.

De Nuance Audio-brillen, met geïntegreerde hooroplossingen, zijn nu in zes landen verkrijgbaar. Volgens de directie is de groep van plan om hier ‘voor het einde van het jaar’ nog vijf of zes landen aan toe te voegen.

EssilorLuxottica versterkt zijn positie ‘in het beheer van bijziendheid met Stellest-glazen’. Deze glazen remmen de progressie van bijziendheid en worden vanaf oktober in de Verenigde Staten gelanceerd, na de recente goedkeuring voor de Amerikaanse markt.

De oplossingen voor bijziendheid ‘blijven terrein winnen in China’ en vertegenwoordigen nu een derde van de omzet in deze geografische regio, benadrukte Grassi.

Over de eerste negen maanden van 2025 bedroeg de omzet van de groep 20,891 miljard euro, een stijging van 5,9 procent bij actuele wisselkoersen.

EssilorLuxottica, ook actief in oftalmologische diagnostiek, bevestigt zijn omzetdoelstelling van circa 27 tot 28 miljard euro voor 2026.