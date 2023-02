EssilorLuxottica boekt winst zoals verwacht

Brillenbedrijf EssilorLuxottica profiteerde in 2022 van de grote vraag in Europa en de sterke dollar. De omzet steeg met ongeveer 14 procent naar 24,5 miljard euro, dat maakte de producent van de Ray-Ban brillen donderdag bekend. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met bijna acht procent.

Een van de hoogste groeipercentages werd behaald in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika), waar de aangepaste omzet met elf procent steeg. Alleen in de veel kleinere regio Latijns-Amerika groeide de omzet iets meer. In totaal steeg het nettoresultaat met bijna 25 procent tot 2,9 miljard euro. Het dividend wordt met 29 procent verhoogd tot 3,23 euro per aandeel, wat meer is dan experts hadden verwacht. Toch daalde de koers van het aandeel.

Het dividend was een positieve verrassing, de details van de cijfers daarentegen niet - ook al werden de verwachtingen wat betreft de omzet en de operationele marge behaald. Het aandeel, dat is opgenomen in de selectie-index EuroStoxx 50, daalde met ongeveer drie procent. Het bedrijf had aan het einde van het jaar minder goed gepresteerd dan sommige analisten hadden verwacht, aldus een rapport van het inverstingshuis Jefferies. Bovendien was er alleen een bevestiging van de doelstelling voor de middellange termijn en geen concrete prognose voor 2023.

In vergelijking met de cijfers van vorig jaar is de Nederlandse opticien Grandvision meegenomen. EssilorLuxottica nam het bedrijf medio 2021 over.