EssilorLuxottica en Meta verlengen samenwerking voor smartglasses

Brillenfabrikant EssilorLuxottica en het Amerikaanse technologiebedrijf Meta Platforms Inc. gaan ook de komende jaren hun krachten bundelen om innovatieve smartglasses op de markt te brengen.

De twee bedrijven hebben een nieuwe langetermijnovereenkomst gesloten om hun samenwerking, die al sinds 2019 bestaat, "tot in het volgende decennium" te verlengen, zo maakte EssilorLuxottica dinsdag bekend. Uit de samenwerking zijn volgens de brillenfabrikant al twee generaties smartglasses van het EssilorLuxottica-merk Ray-Ban voortgekomen. Deze zijn inmiddels, dankzij de grote vraag, uitgegroeid tot "mainstream producten" in de markten waar ze verkrijgbaar zijn.

Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Facebook-moederbedrijf Meta, heeft hoge verwachtingen van de verdere samenwerking. "Ik ben trots op het werk dat we samen met EssilorLuxottica al hebben verricht en ik ben enthousiast over onze langetermijnplanning voor de toekomst", aldus Zuckerberg in een verklaring. "We hebben de kans om brillen te transformeren tot het volgende grote technologieplatform, zonder daarbij de stijl uit het oog te verliezen."

Afgelopen zomer gingen er al geruchten dat Meta een belang zou nemen in EssilorLuxottica door middel van een miljardeninvestering.