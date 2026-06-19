EssilorLuxottica-erfgenaam naar verluidt uit op groter belang in familieholding

Leonardo Maria Del Vecchio, een erfgenaam van Ray-Ban moederbedrijf EssilorLuxottica, is naar verluidt op zoek naar meer invloed op de holding van het brillenconglomeraat. Dit gebeurt nu de toekomstige eigendomsstructuur van het imperium ter discussie staat.

Volgens Reuters onderzoekt de 31-jarige directeur, strategiedirecteur bij EssilorLuxottica en voorzitter van Ray-Ban, naar verluidt een financiering van ongeveer tien miljard euro. Het doel is de aandelen van twee broers en zussen in Delfin over te nemen. Delfin is de in Luxemburg gevestigde holding die 32,4 procent van EssilorLuxottica bezit.

Bij voltooiing van de transactie zou Del Vecchio's belang in Delfin stijgen van 12,5 procent naar 37,5 procent. Dit maakt hem de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

De stap volgt op het overlijden van EssilorLuxottica-oprichter Leonardo Del Vecchio in 2022. Toen werd het eigendom van de familieholding gelijk verdeeld over acht erfgenamen. Sindsdien bemoeilijken verschillende opvattingen onder de aandeelhouders naar verluidt de besluitvorming binnen de groep.

Ondanks een potentieel aanzienlijk groter belang, zou Del Vecchio geen volledige controle over Delfin krijgen. Voor belangrijke strategische beslissingen is een versterkte meerderheid van de aandeelhouders vereist volgens de door de oprichter vastgestelde bestuursregels.

Het nieuws volgt op de bekendmaking van een lagere winst door EssilorLuxottica in boekjaar 2025, ondanks een stijging van de wereldwijde omzet. De nettowinst van de groep daalde met 1,9 procent naar 2,32 miljard euro, terwijl de operationele winst op jaarbasis met twee procent afnam.

De jaaromzet voor de periode steeg met 7,5 procent naar 28,49 miljard euro, met dubbelcijferige groei in Noord-Amerika, EMEA en Azië-Pacific.

De groep initieert momenteel een medtech-strategie. De focus verschuift van traditionele brillen naar een holistisch ecosysteem voor de gezondheidszorg. Dit wordt gedreven door de verticale integratie van medisch onderzoek en geavanceerde apparaten voor de creatie van therapeutische behandelingen en 'connected wearables'.