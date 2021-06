EssilorLuxottica gaat tóch door met miljarden-overname GrandVision

Bijna twee jaar na de eerste aankondiging van de overname van GrandVision door EssilorLuxottica, komt nu eindelijk het verlossende woord. EssilorLuxottica zal wel GrandVision overnemen, zo blijkt uit een persbericht, ondanks alles wat eerder is voorgevallen tussen de twee partijen

Of de overname door zou gaan, was geruime tijd onzeker. Vorige week besloot het arbitragehof van Genève dat GrandVision de voorwaarden voor de overname door de Italiaanse brillengigant had geschonden. Hierdoor kon EssilorLuxottica afzien van de deal zonder enige gevolgen. Vorige week liet het Italiaanse bedrijf al weten dat het op korte termijn zou communiceren over de overname.

EssilorLuxottica geeft u aan tegen de oorspronkelijk afgesproken prijs - 28,42 euro per aandeel, de optiekketen over te nemen. Onder GrandVision vallen merken zoals Charlie Temple, Eyewish en Pearle. De deal werd eerder al goedgekeurd door de Europese Commissie, maar daarvoor moeten wel 351 winkels van de hand worden gedaan, waaronder de gehele Eyewish-keten.

Miljardenovername Pearle-moeder gaat tóch door

“Na het bekijken van al onze opties, hebben we besloten het afronden van de deal door te zetten zonder vertraging,” aldus Francesco Milleri en Paul du Saillant, CEO en adjunct-CEO van EssilorLuxottica in een persbericht. “De strategische rationale van de transactie blijft sterk en onveranderd, en na twee jaar van inzet, zijn we nu klaar om een bladzijde om te slaan en aan een nieuw hoofdstuk van EssilorLuxottica’s geschiedenis te beginnen, met GrandVision. We zullen de ervaring en lessen van de afgelopen jaren te gebruiken om te verzekeren dat GrandVision en de 37.000 getalenteerde medewerkers met succes worden geïntegreerd. Nu de industrie terugkeert naar groei na de pandemie, geloven we dat dit de perfecte tijd is om ons retail netwerk te vergroten, zodat we effectiever kunnen verbinden met onze klanten en zichtbaarheid en kwaliteit van de gehele industrie kunnen bevorderen. Dit zal voordelen hebben voor alle betrokkenen, inclusief onze klanten aan wie we toegewijd blijven.”