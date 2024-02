EssilorLuxottica groeit omzet met ruim 7 procent in financieel jaar 2023

EssilorLuxottica buigt haar omzetdaling van het derde kwartaal om in een groei in het laatste kwartaal van het jaar 2023. Het moederbedrijf van onder andere Ray-Ban, Pearle en Oakley weet zijn omzet met ruim 7 procent te vergroten en behaalt daarmee een omzet van 6,1 miljard euro, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf.

Nu het vierde kwartaal is afgerond, komt ook het financiële jaar tot zijn einde. EssilorLuxottica eindigt op een omzet van 25,4 miljard euro. Deze omzet staat gelijk aan een omzetgroei van ruim 7 procent. Het brillenbedrijf haalt de meeste omzet uit de Noord-Amerikaanse afzetmarkt. Hier wordt 11,6 miljard euro binnengehaald. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika verkoopt het bedrijf 8 procent meer producten, waardoor de omzet neerstrijkt op 9,2 miljard euro. In de regio Azië-Pacific groeit het bedrijf het hardst - met 14,3 procent. De omzet in de afzetmarkt bedraagt 3 miljard euro. EssilorLuxottica haalt 1,5 miljard euro uit Latijns-Amerika.

CEO EssilorLuxottica te spreken over resultaten in boekjaar 2023

De bedrijfswinst komt neer op 3,2 miljard euro en groeit met 8,2 procent. Francesco Milleri, de voorzitter en Chief Executive Officer van het bedrijf, is te spreken over de sterke resultaten. “Met opnieuw een omzetgroei van meer dan 7 procent, inclusief een versnelling in het vierde kwartaal, waarbij al onze regio’s hun steentje hebben bijgedragen, ben ik trots op deze resultaten. Onze winstgevendheid blijkt sterk, met een record op de aangepaste nettowinst van de groep en een vrije kasstroom van 2,4 miljard euro.”

In 2023 zette het brillenbedrijf haar eerste stappen in de audiologische wereld door een Israëlische startup Nuance over te nemen. Het bedrijf zal, naar eigen zeggen, een nieuwe hoortechnologie introduceren. Een nieuw concept - de Nuance Audio glasses - is gericht op licht tot matig gehoorverlies en werd in januari 2024 ‘met succes gepresenteerd’ op de CES in Las Vegas. Het product verschijnt naar verwachting in de tweede helft van het jaar op de markt.