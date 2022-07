EssilorLuxottica investeert 50 miljoen in ontwikkeling slimme bril

Brillenfabrikant EssilorLuxottica pompt 50 miljoen euro in een nieuw op te richten onderzoekslab voor het ontwerp van de smart bril van de toekomst. Het onderzoekscentrum, het EssilorLuxottoca Smart Eyewar Lab., is een samenwerking met universiteit Politecnico di Milano. Dat hebben beide partijen op 19 juli tijdens een persconferentie in Milaan bekendgemaakt. Het intiatief moet op termijn honderd onderzoeksbanen opleveren.

Het project omvat onderzoek en de experimentele ontwikkeling van apparaten die de basis moeten vormen voor een nieuwe generatie wearables met autonome netwerkverbindingen. Beide partijen noemen het project baanbrekend en willen de ontwikkeling en uitrol van de smart bril voor een breed publiek een forse impuls geven.

De belangrijkste uitdaging van het project is de ontwikkeling van hardware, software en toepassingstechnologieën om mensen in staat te stellen te interageren met de digitale wereld via hun bril. De technologie worden geïntegreerd in verschillende prototype-brillen om de bruikbaarheid van bijvoorbeeld augmented reality software goed te kunnen testen en verbeteren.

EssilorLuxottica en de Politecnico di Milano willen ook samen een ad hoc-curriculum opzetten dat de ontwikkeling van steeds specifiekere vaardigheden op het gebied van draagbare en slimme brillen bevordert. Het doel is jonge talenten, promovendi, onderzoekers en onderwijzend personeel aan te trekken en intern op te leiden wat als een vliegwiel kan werken voor verdere ontwikkeling.