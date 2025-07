EssilorLuxottica kondigt overname aan van optiekdivisie PUcore

Brillenconcern EssilorLuxottica breidt zijn productiecapaciteit uit. De bedrijvengroep deelde maandag mee dat ze een koopovereenkomst heeft getekend voor de optiekdivisie van het Zuid-Koreaanse chemieconcern PUcore.

EssilorLuxottica neemt alle bedrijfsonderdelen van PUcore over die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en marketing van monomeren voor de vervaardiging van bijzonder dunne, lichte en hoogwaardige brillenglazen. Dit omvat een onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit, een productielocatie en het Zuid-Koreaanse verkoopkantoor van PUcore. Bovendien verwerft EssilorLuxottica de intellectuele eigendomsrechten voor de betreffende producten en productieprocessen.

Financiële details van de geplande transactie zijn niet bekendgemaakt. De overname moet volgens het bedrijf voor het einde van het jaar worden afgerond, maar is nog onderworpen aan de relevante mededingingsrechtelijke goedkeuringen.

“We zijn blij de optische divisie van PUcore en hun getalenteerde teams in onze groep te verwelkomen”, aldus Francesco Milleri, voorzitter en CEO van EssilorLuxottica, en vice-CEO Paul du Saillant in een gezamenlijke verklaring. “In lijn met ons streven om de normen in onderzoek, ontwikkeling en productie van brillenglazen te verhogen, stelt deze overname ons in staat om ons portfolio van patenten, technologieën en kennis uit te breiden en onze expertise in de waardeketen te vergroten.”