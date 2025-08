EssilorLuxottica neemt Belgisch bedrijf Automation & Robotics over

De eyeweargroep EssilorLuxottica bevestigt de overname van Automation & Robotics (A&R), een Belgisch bedrijf dat geautomatiseerde systemen voor kwaliteitscontrole van optische lenzen ontwerpt en produceert. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

In een verklaring stelt EssilorLuxottica dat deze stap de verticaal geïntegreerde toeleveringsketen in de productie van lenzen versterkt. De groep wil hiermee zijn productiecapaciteiten toekomstbestendig maken.

Voorzitter en CEO Francesco Milleri en Paul du Saillant, adjunct-CEO bij EssilorLuxottica, verklaren gezamenlijk: “De integratie van A&R in EssilorLuxottica’s portfolio van industriële oplossingen markeert een nieuwe mijlpaal in onze voortdurende reis om nieuwe excellentienormen te stellen in onze branche.

“Met een gedeelde toewijding aan innovatie, precisie en service, zijn we beter in staat om de veranderende behoeften van de oftalmische productie te ondersteunen, inclusief die van nieuwe categorieën zoals wearables. Deze stap is cruciaal voor het bevorderen van de toekomst van oogzorg door middel van kwaliteit en prestaties. Het versterkt ons technologisch platform.”

A&R, opgericht in 1983, heeft een sterke reputatie opgebouwd in geavanceerde optische metrologie dankzij gepatenteerde technologieën. Het bedrijf ondersteunt lensproducenten bij de digitale transformatie van hun productieprocessen, voor zowel massaproductiefaciliteiten als laboratoria voor brillen op sterkte. Het bedrijf voegt diepgaande expertise toe in de gehele waardeketen, inclusief onderzoek en ontwikkeling, softwareontwikkeling, productie, distributie en implementatie.

Dit nieuws volgt op de overname van het Zuid-Koreaanse bedrijf PUcore door EssilorLuxottica in juli. PUcore is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van monomeren die worden gebruikt bij de productie van oftalmische lenzen.