EssilorLuxottica neemt de Japanse brillenwinkel Washin over

Optiekreus EssilorLuxottica breidt haar aanwezigheid in Japan uit. Op dinsdag kondigt de groep aan dat de overname van de Japanse brillenretailer Washin Optical Co. Ltd is afgerond. Volgens de nieuwe eigenaar heeft Washin ongeveer 70 eigen winkels in het land.

De overname is een aanvulling op het bestaande distributienetwerk van EssilorLuxottica in Japan. Het concern heeft daar al ongeveer 70 winkels voor zijn merken Ray-Ban, Oakley en Oliver Peoples. De producten van de brillenfabrikant zijn ook verkrijgbaar in warenhuizen en bij gespecialiseerde retailers en partnerbedrijven.

De overname van Washin “maakt de weg vrij voor verdere investeringen in Japan" en geeft EssilorLuxottica "een beter inzicht in de fundamentele dynamiek en toekomstige ontwikkeling van de Japanse brillenretailmarkt”, kondigde de Groep aan. De overname zal ook “dienen als platform om de aanwezigheid van de Groep in het land verder uit te breiden”.