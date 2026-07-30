EssilorLuxottica: omzet AI-brillen bijna verdubbeld in tweede kwartaal

De omzet van EssilorLuxottica groeit in het eerste halfjaar met 9,7 procent bij constante wisselkoersen (plus 5,7 procent op jaarbasis) tot 14,8 miljard euro. Het tweede kwartaal noteert een stijging van 8,7 procent bij constante wisselkoersen (plus 7,2 procent op jaarbasis) tot 7,7 miljard euro.

“We zijn trots op de uitstekende resultaten van het eerste halfjaar, met een omzetgroei van bijna dubbele cijfers en een stijging van de aangepaste operationele winst met vijftien procent bij constante wisselkoersen. Een prestatie die de soliditeit van onze strategie en de vertaling daarvan in concrete resultaten bevestigt, terwijl we de evolutie van de sector blijven leiden,” aldus Francesco Milleri, voorzitter en CEO, en Paul du Saillant, vice-CEO van EssilorLuxottica, in een toelichting op de gisteren gepubliceerde cijfers.

Noord-Amerika, EMEA en Latijns-Amerika noteren in het tweede kwartaal een hoge enkelcijferige groei. Azië-Pacific groeit met dubbele cijfers.

De kernactiviteiten eyecare en eyewear groeien in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar nog steeds met een gemiddeld enkelcijferig percentage.

De omzet van AI-brillen is in het tweede kwartaal bijna verdubbeld

De aangepaste operationele marge stijgt naar 18,6 procent, met een groei van 80 basispunten naar 18,9 procent bij constante wisselkoersen.

“De groei is robuust in alle geografische gebieden en bedrijfsonderdelen. Dit wordt ondersteund door een solide pijplijn van innovatie in vision care en eyewear en de uitbreiding van ons wereldwijde distributieplatform. Dit platform is verder versterkt door de toetreding van Top Charoen in Thailand. Tegelijkertijd versnellen we de initiatieven die de volgende fase van onze ontwikkeling ondersteunen, van oplossingen voor myopiebeheer tot AI-brillen. Het succes hiervan wordt gedreven door de kracht van Ray-Ban en Oakley en de unieke expertise van onze groep,” voegen Milleri en du Saillant toe.

“We blijven ook investeren in technologieën die de toekomst van de industrie mede zullen bepalen. Dit doen we onder andere via de samenwerking met Applied Materials, om ons leiderschap in de ontwikkeling van de volgende generatie intelligente optische systemen te consolideren,” vervolgt het management in de notitie.

Wat de operationele segmenten betreft, noteert direct-to-consumer hogere opbrengsten dan professional solutions. De vergelijkbare winkelomzet groeit in het tweede kwartaal verder (plus 8 procent vergeleken met plus 7 procent in het eerste kwartaal). De bijdrage van de optiek- en zonnebrilbanners is in de verschillende geografische gebieden evenwichtig, voornamelijk dankzij de uitstekende uitvoering in de winkels.

Binnen de belangrijkste productcategorieën van de groep bevestigt het portfolio van lenzen voor myopiebeheer een solide groeitraject. De omzet stijgt in het tweede kwartaal met 24 procent. Dit wordt ondersteund door divers klinisch bewijs dat de effectiviteit bevestigt en door een breed en gedifferentieerd aanbod qua technologie en prijsklasse.

De aangepaste operationele winst bereikt in de zes maanden 2,8 miljard euro, wat overeenkomt met 18,6 procent van de omzet, vergeleken met 18,1 procent in 2025. Dit is een margeverbetering van 50 basispunten. Bij constante wisselkoersen bedraagt de marge 18,9 procent van de omzet, 80 basispunten meer dan in 2025.

De aangepaste nettowinst bedraagt 1,9 miljard euro over de zes maanden, wat neerkomt op 13 procent van de omzet, vergeleken met 12,8 procent in 2025. Dit is een margeverbetering van twintig basispunten, of 50 basispunten bij constante wisselkoersen, tot 13,3 procent van de omzet.

De operationele winst en de nettowinst van de groep, rechtstreeks afkomstig uit de geconsolideerde IFRS-jaarrekening, bedragen respectievelijk 2,3 miljard euro en 1,6 miljard euro over de zes maanden.