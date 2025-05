EssilorLuxottica overweegt deel productie naar de VS te verplaatsen vanwege importheffingen

Brillenreus EssilorLuxottica overweegt een deel van zijn productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Dit is een reactie op de verschuivingen in importheffingen. Tijdens een aandeelhoudersvergadering op 31 april, die werd bijgewoond door Reuters, uitte financieel directeur Francesco Milleri zijn terughoudendheid om te snel te handelen. Hij merkte echter op dat potentiële verplaatsingen mogelijk zijn zodra de gesprekken over importheffingen duidelijker worden.

De opmerkingen van Milleri volgen nadat president Donald Trump een pauze van 90 dagen heeft ingelast voor grotere importheffingen. Deze importheffingen werden aanvankelijk opgelegd aan bepaalde landen die nu met de Verenigde Staten in gesprek zijn over handelsbeleid. Milleri zei: “Wanneer de situatie stabiliseert, zullen we begrijpen welke soort productie we naar de Verenigde Staten kunnen verplaatsen. Het is niet alleen een kwestie van timing en investeringen, maar ook van het vinden van [werknemers met] de juiste vaardigheden.”

Om deze reden zal EssilorLuxottica zijn productie in Italië en Frankrijk handhaven, terwijl het al enkele fabrieken in de Verenigde Staten exploiteert. Supply chains in Thailand en Mexico werden echter overwogen voor verplaatsing. Milleri voegde eraan toe: “We willen niet te vroeg handelen”.

EssilorLuxottica is een van de vele bedrijven die hun supply chain netwerken heroverwegen na de herschikking van de Amerikaanse importheffingen. Naar verluidt overwoog fast fashion gigant Shein ook om zijn productie te herstructureren om de impact van de ontmanteling van de de minimis-wet te helpen verzachten. Dit zou kunnen betekenen dat het bedrijf te maken krijgt met Amerikaanse importheffingen tot 120 procent.