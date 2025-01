EssilorLuxottica versterkt aanwezigheid in hoorbranche met overname AI start-up

Brillenconcern EssilorLuxottica heeft de overname aangekondigd van een Franse start-up die zich toelegt op het verbeteren van de ervaring van mensen met gehoorproblemen. Pulse Audition maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om ruisonderdrukking en spraakverbetering mogelijk te maken, waardoor mensen met dergelijke beperkingen spraak beter kunnen verstaan.

Door de overname zal EssilorLuxottica de eigen hardware en software van Pulse Audition aanvullen om de kwaliteit van haar eigen producten op de lange termijn te verbeteren. Dit omvat ook de integratie van de expertise van Pulse Audition op het gebied van AI-softwareontwikkeling en de verwerking van audiosignalen.

In een persbericht verklaren Paul du Saillant, adjunct-CEO van EssilorLuxottica, en Francesco Milleri, voorzitter en CEO, dat de overname van Pulse Audition, nu de groep de marktkansen in AI en big data blijft verkennen, in lijn is met de langetermijndoelstellingen en investeringen van het bedrijf in hooroplossingen. Ze vervolgen: "Het versterkt onze toewijding aan de ontwikkeling van de volgende categorie computing platforms, ook in Europa. We zijn verheugd dit getalenteerde team in onze groep te verwelkomen en kijken ernaar uit om het enorme potentieel in de onderbediende hoorbranche verder te ontsluiten."

EssilorLuxottica had al vóór de overname van Pulse Audition een strategie uitgezet om uit te breiden in de markt voor hooroplossingen. Het bedrijf had in 2023 aanvankelijk het bedrijf Nuance Hearing, gespecialiseerd in hoorverbetering, overgenomen en later de Nuance Audio-monturen geïntroduceerd, brillen gebouwd rond geluids"gerichtheid".