Estée Lauder verliest 5,22 miljard dollar op de beurs na bevestiging van onderhandelingen met Puig

Madrid – In Spanje is er een enthousiaste ontvangst van de gesprekken tussen Puig en The Estée Lauder Companies over een mogelijke fusie door investeerders, de markt en analisten. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heerst een duidelijk ander sentiment. Daar noteerden de aandelen van de Amerikaanse beautymultinational na de aankondiging opnieuw een verlies.

Nadat beide bedrijven maandagavond, Spaanse tijd, de onderhandelingen over een mogelijke fusie van hun bedrijfsmodellen bevestigden, meldde FashionUnited dinsdag de sterke stijging van de aandelen van Puig. Dit volgde op een daling van 7,71 procent van de aandelen van The Estée Lauder de dag ervoor, na de bevestiging van de gesprekken. Deze tegengestelde prestaties tonen de ongelijke waardering van de mogelijke fusie vanuit het perspectief van de investeerders in elk beursgenoteerd bedrijf. Het verschil werd verder versterkt na de opening van de New York Stock Exchange, waar de aandelen van The Estée Lauder worden verhandeld. Daar zette de daling van de aandelen van de Amerikaanse beautymultinational van maandag zich voort. De daling op dinsdag kwam uiteindelijk uit op een verlies van 9,85 procent van hun handelswaarde. De koers daalde van 79,29 (68,55 euro) naar 71,48 dollar (61,84 euro), in vergelijking met de al lagere waarde van maandag.

Door deze tweede opeenvolgende daling van de aandelenwaarde na de bevestiging van de gesprekken met Puig, is de koers van The Estée Lauder gedaald. De aandelen gingen van 85,92 dollar bij het sluiten van de beurs afgelopen vrijdag, 20 maart, naar 71,48 dollar bij het sluiten van de handel op dinsdag, 24 maart. Dit is een daling van 16,80 procent, wat uiteraard de marktwaarde van het bedrijf heeft beïnvloed. Het bedrijf heeft in slechts twee dagen 5,22 miljard dollar aan beurswaarde verloren. De waarde daalde van 31,08 miljard dollar op vrijdag naar 25,86 miljard dollar bij het sluiten van de handel op dinsdag.

Fusie met “risico's” en “uitdagingen”

De precieze oorzaken van deze aanhoudende daling van de aandelenwaarde van The Estée Lauder zijn niet duidelijk en kunnen niet aan één factor worden toegeschreven. Het is echter wel duidelijk dat de daling een direct gevolg is van de onderhandelingen met Puig. Daarnaast is er een gebrek aan steun en zijn er aanzienlijke twijfels over de deal vanuit de markt en de aandeelhouders van The Estée Lauder. Dit ondanks de erkenning van veel analisten dat een “strategische” zet waardevol is voor The Estée Lauder om zich te versterken tegenover zijn belangrijkste concurrent, L’Oréal. Tegelijkertijd waarschuwen zij ook voor de complexiteit en de mogelijke risico's van deze operatie. Dit vanwege de omvang en aard van beide bedrijven en de versterking van de marktpositie van het Amerikaanse bedrijf ten opzichte van de Franse groep.

Hoewel beide bedrijven gespecialiseerd zijn in de beautysector, “zijn er opmerkelijke verschillen in de verkoopfrequentie van hun producten,” analyseert Dan Coatsworth van het Britse investeringsplatform AJ Bell. “Estée Lauder richt zich op huidverzorging, make-up en haarverzorging, producten die vaker worden gekocht dan de designerkleding van Puig.” Geuren en parfums blijven over als het ‘belangrijkste gebied’ en ‘waar een duidelijke overlap is tussen de twee bedrijven’. Vanuit dit perspectief ‘zouden de activiteiten van beide bedrijven complementair kunnen zijn, maar een fusie brengt uitvoeringsrisico's en zeer waarschijnlijk culturele verschillen met zich mee’ op bedrijfsniveau. “Estée Lauder heeft de afgelopen jaren terrein verloren en heeft een radicale verandering nodig om zijn leiderspositie terug te winnen,” en “de overname van Puig is een interessant voorstel, maar de geschiedenis leert dat de fusie van twee bedrijven geen garantie is voor succes.”

“Als de fusie doorgaat, zou het marktaandeel van Estée in de luxegeurensector stijgen van 6 naar 15 procent (volgens Euromonitor), net na L’Oréal met zestien procent,” merkt Dan Su van het Amerikaanse financiële analysebureau Morningstar op. “Wij zien uitdagingen door de omvang van de deal en de mogelijke afleiding voor het management van Estée tijdens een herstructureringsfase.” Su vervolgt: “We zijn sceptisch over het vermogen van het management van Estée om een fusie van deze omvang uit te voeren op een manier die waarde creëert voor aandeelhouders.” Het bedrijf “bevindt zich midden in een meerjarig herstructureringsproces, wat vereist dat het management zich richt op merkinvesteringen, innovatie en marktuitvoering na drie jaar van dalende verkopen.” Su voegt toe: “We betwijfelen of het management dit plan efficiënt kan uitvoeren terwijl Puig wordt geïntegreerd.” Als de deal doorgaat, “voorzien we enkele efficiëntieverbeteringen in de productie van geuren, maar we verwachten weinig margeverbetering in de kernactiviteit huidverzorging van Estée (de helft van de omzet), gezien het lage verkoopcijfer van Puig (600 miljoen dollar) in deze categorie.” Om de deal te voltooien, “moet het bedrijf mogelijk tot zes miljard dollar aan nieuwe aandelen uitgeven, wat de aandelen waarschijnlijk verder onder druk zou zetten.”

De deal wordt door analisten gezien als de spil van de overeenkomst. “De overeenkomst zou de portfolio van Estée Lauder verder richten op geuren, een sector met sterke groei,” aldus Sydney Wagner, een analist bij Jefferies, in een notitie gemeld door Reuters. Echter, in deze sector “wordt de concurrentie van onafhankelijke merken intenser en verdubbelt L'Oréal zijn inspanningen” na de aankoop van de beautytak van Kering. Het is een categorie waarin ‘het groeimomentum zich in een vergevorderd stadium lijkt te bevinden’, wat wijst op lagere groei-indicatoren. Deze waarschuwing, of beter gezegd waarschuwingen, wordt aangevuld met berichten over de premie op de aandelenwaarde van Puig. Ook wordt gesproken over het aanzienlijke belang in Estée Lauder dat de familie Puig zou willen verkrijgen uit deze onderhandelingen. De fusie zou plaatsvinden via een aandelenruil met een contante betalingscomponent.

Deze ambities – een aanzienlijke premie en een even significant belang in het kapitaal van Estée Lauder – zetten de aandelen van The Estée Lauder ook onder druk. Ondertussen vertelden analisten van J.P. Morgan aan The Wall Street Journal: “Het is verrassend dat de familie Puig de onafhankelijkheid en meerderheidscontrole van de 112 jaar oude groep zou opgeven, zelfs als ze hun economische belang behouden, gezien hun recente toetreding tot de markt.” Ze concludeerden: “Dit feit is intrigerend gezien de recente managementwijzigingen,” waarbij ze de nadruk legden op de belangrijke kwestie van de erfenis van de familie Puig. Dit is een van de onderhandelingspunten die de familieleden in deze gesprekken hebben. Zodra ze openstaan voor verkoop of fusie, kunnen ze Estée Lauder onder druk zetten door andere aanbiedingen te overwegen.

