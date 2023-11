Etalagespecialist Beekwilder vertrekt van iconische plek in Amsterdam

Wie het station Amsterdam Centraal uit wandelde, liep al snel tegen het pand van etalagespecialist Beekwilder aan. Zeker in de aanloop naar kerst zorgde de versiering voor een waar spektakel. De specialist vertrekt nu na 100 jaar uit Amsterdam.

Eigenaar Inge Wiersema vertelt tegen Het Parool dat de bereikbaarheid van de binnenstad de reden achter het vertrek is. “De laatste jaren is het natuurlijk veel drukker geworden in Amsterdam, en het is veel moeilijker geworden om met de auto hier te komen. Het kost onze klanten gewoon véél te veel tijd om hier te komen.”

Hoewel Beekwilder tegenover het hoofdstation van Amsterdam te vinden is, komen de meeste klanten van Beekwilder nog steeds met de auto. De etalagespecialist probeerde klanten te motiveren openbaar vervoer te nemen, maar zonder succes.

De showroom van Beekwilder wordt nu verplaatst naar Diemen. Hier zit al 25 jaar het distributiecentrum van Beekwilder. Half december volgt nog een leegverkoop op de oude locatie aan de Prins Hendrikkade.