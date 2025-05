Etam-medewerkers protesteren tegen sluiting Franse vestiging, 55 banen bedreigd

Ongeveer dertig medewerkers van een Etam-winkel, die met de bus uit Noord-Frankrijk waren gekomen, protesteerden dinsdag voor het hoofdkantoor van de lingerieketen in Clichy, een stad in de noordwestelijke voorsteden van Parijs. Ze protesteerden tegen de sluiting van hun winkel, waardoor 55 banen op het spel staan.

De demonstranten ontvouwden spandoeken met slogans zoals: "We passen modellen aan, geen personeel", "Ons ontslaan is brutaal" en "Etam zet ons in ons blootje". Ze droegen ondergoed en badpakken als symbool van hun werk. De medewerkers kwamen uit het “Tech Center” in Marcq-en-Baroeul, een voorstad van Lille, waar ze zich verzetten tegen de aangekondigde sluiting van deze vestiging van de Etam-groep op 18 maart.

"Het is een hele Franse expertise die verloren gaat", zegt Claudine Coppens, modeliste-patroniste op de locatie in Noord-Frankrijk.

Florence Manceau, modeliste, die in 1996 bij Etam begon, keerde in maart 2024 terug naar het bedrijf om in het Tech Center te werken. Ze is verontwaardigd over de situatie: "Ze hebben vorig jaar zes nieuwe mensen aangenomen, terwijl ze nu een sociaal plan maken. We begrijpen het niet", zegt ze tegen persbureau AFP, daarbij verwijzend naar "lachwekkende bedragen voor herplaatsing."

Marie Schott, algemeen directeur van Etam, reageert door te zeggen dat de groep een "moeilijke maar noodzakelijke beslissing" heeft genomen voor de toekomst van het bedrijf. Ze begrijpt de "woede" van de medewerkers en hoopt "een oplossing te vinden die iedereen tevreden stelt."

Volgens Schott zijn de marktomstandigheden in de kleding- en lingeriesector verslechterd door factoren zoals inflatie en de daling van de koopkracht, wat heeft geleid tot een algemene vertraging van de verkopen. Het Tech Center, opgericht in 2017, was verantwoordelijk voor sampling en patronen, maar deze activiteiten vertegenwoordigen nu nog maar 2 procent van de Etam-producten. De rest wordt als eindproduct ingekocht.

Elsa Lehman, een 28-jarige medewerker die al drie jaar bij Etam werkt, beschouwt de situatie als een ramp: "Veel textielbedrijven vallen om. De ambachten verdwijnen, het is goedkoper in Azië."

De deadline voor het presenteren van een plan voor werkgelegenheidsbehoud is vastgesteld op 19 mei. De Etam-groep heeft wereldwijd 5.700 medewerkers, waarvan 3.930 in Frankrijk.