Eterna Mode GmbH staakt bedrijfsactiviteiten – merk wordt verkocht

De voortzetting van de bedrijfsactiviteiten in Passau is uitgesloten, nadat het verkoopproces, gestart na de opening van de insolventieprocedure, zonder resultaat is beëindigd. Dat meldt Eterna dinsdag. Deze worden in de loop van de zomer gestaakt. De commissie van schuldeisers heeft al ingestemd met de sluiting.

De geïnteresseerde partijen waren niet bereid het bedrijf als geheel over te nemen. Voor het merk Eterna is er echter een toekomst met nieuwe eigenaren. Tot nu toe is het echter nog niet bekend wie het merk heeft overgenomen.

Eterna was tot nu toe grotendeels in handen van private-equitymaatschappij Golden Square Capital. In 2021 kwam Robus Capital erbij als extra investeerder.

Insolventieprocedure geopend

De rechtbank van Passau heeft op 1 maart 2026 de insolventieprocedure van Eterna Mode GmbH geopend en zelfbestuur gelast. Advocaat Lucas Flöther, die het bedrijf al begeleidde tijdens de voorlopige procedure, is benoemd tot bewindvoerder.

Eterna vroeg medio december 2025 het faillissement aan na problemen tijdens de transformatie van het bedrijf. Het plan was de logistiek volledig uit te besteden en het bedrijfsterrein te verkopen en vervolgens terug te huren. Omdat “een deel van de financiële schuldeisers met het vastgoed als onderpand niet instemde met de sale-and-lease-back van het terrein”, was de faillissementsaanvraag noodzakelijk. Begin dit jaar werd vervolgens de zoektocht naar kopers gestart.

“De voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van Eterna Mode GmbH was succesvol sinds de faillissementsaanvraag in december 2025”, aldus de directie. “Maar de Duitse mode-industrie maakt moeilijke tijden door. De omzetten dalen door de zwakke economie, terwijl de kosten voor salarissen, energie en andere zaken zijn gestegen.”