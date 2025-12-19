Etro: oprichtersfamilie vertrekt, Rams Global, Swinger International en Sri Group stappen in

Na de geruchten van de afgelopen dagen is er nu een officieel persbericht: de familie Etro verlaat het bedrijf. Een consortium van industriële investeerders, bestaande uit het Turkse Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) en bankier Giulio Gallazzi (via Sri Group), heeft in overleg met L Catterton het minderheidsbelang van de familie Etro overgenomen. L Catterton blijft meerderheidsaandeelhouder en blijft de langetermijngroeistrategie van het merk actief ondersteunen.

Faruk Bülbül, namens Rams Global, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur

De huidige CEO, Fabrizio Cardinali, blijft leidinggeven aan de uitvoering van het strategische plan, in nauwe samenwerking met L Catterton, Rams Global en de nieuwe investeerders. Faruk Bülbül, vertegenwoordiger van Rams Global, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Hij werkt nauw samen met de CEO en de aandeelhouders ter ondersteuning van de volgende groeifase.

“Etro heeft de afgelopen jaren een sterk momentum opgebouwd, waarbij het merk is versterkt en het operationele en governance-platform is geconsolideerd. We zijn verheugd Rams Global, Mathias Facchini en Giulio Gallazzi te verwelkomen als langetermijnpartners die waardevolle industriële expertise en wereldwijde netwerken meebrengen. Samen met Fabrizio Cardinali en het managementteam blijven we het strategische plan van Etro uitvoeren en de internationale groei versnellen”, benadrukte Luigi Feola, managing partner van L Catterton Europe.

Van links naar rechts: Giulio Gallazzi, Fabrizio Cardinali, Faruk Bülbül, Luigi Feola, Erdal Seyhan (board director Etro) Credits: Etro

"De transactie is gericht op het versterken van de industriële en strategische capaciteiten van Etro. Tegelijkertijd bevestigt het het sterke externe vertrouwen in de positionering van het merk en het toekomstige potentieel", aldus een verklaring. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. De waardering is echter hoger dan die van de oorspronkelijke investering van L Catterton, wat de waardecreatie sinds de toetreding bevestigt, aldus het management.

Via hun respectievelijke platformen kiezen Rams Global, Facchini en Gallazzi voor een investering in Etro na de identificatie van aanzienlijk onbenut potentieel in zowel bestaande als nieuwe markten.

De nieuwe aandeelhouders

Rams Global heeft meer dan 36 jaar ervaring in 11 bedrijfssectoren, van luxe woningen tot horeca en gastronomie, met een gevestigde internationale aanwezigheid in tal van landen en belangrijke wereldsteden.

Swinger International spa is een Italiaanse modegroep gespecialiseerd in kleding, schoenen, tassen en accessoires in de segmenten prêt-à-porter en contemporary. Het bedrijf beheert eigen merken, waaronder het dames prêt-à-portermerk Genny, en heeft licentiesamenwerkingen met internationale modehuizen.

Giulio Gallazzi is voorzitter en CEO van Sri Group, een private-equity-investeerder gericht op het mkb. Onder zijn leiding heeft Sri Group diverse strategische overnames gerealiseerd en is het een van de belangrijkste aandeelhouders van de Gruppo Banca del Fucino geworden.