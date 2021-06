Etsy neemt Braziliaanse concurrent Elo7 over

Etsy, Inc., het moederbedrijf van het platform voor unieke item, neemt Braziliaanse concurrent Elo7 over. Door de overname krijgt Etsy een platform in Latijns-Amerika, zo is te lezen in het persbericht. De overname kost Etsy 217 miljoen dollar, omgerekend 182 miljoen euro.

Elo7 staat in Brazilië te boek als een top tien ecommerce site. Elo7 is een marktplaats voor unieke en handgemaakte items en werd dan ook al ‘het Etsy van Brazilië’ genoemd. Na de overname zal Elo7 gevestigd blijven in Sāo Paulo en zal het blijven opereren als een onafhankelijke marketplace door het huidige team.

Het is de tweede overname van Etsy, Inc. in een korte tijd. Begin juni kondigde Etsy nog de overname van tweedehands mode platform Depop aan. Depop wordt overgenomen voor 1,6 miljard dollar, omgerekend 1,3 miljard euro.