Etsy neemt tweedehands modemarktplaats Depop over voor 1,6 miljard

Verkoopplatform voor handgemaakte producten Etsy Inc. neemt modemarktplaats Depop over, zo blijkt uit een persbericht van Etsy. Depop wordt overgenomen voor 1,625 miljard dollar, omgerekend 1,3 miljard euro.

Met de overname van Depop focust Etsy op de resale-markt en een Gen Z doelgroep, zo is te lezen in het persbericht. De overname wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Op dat moment heeft Etsy Inc. drie merken in het portfolio: Etsy, Reverb en Depop. Het hoofdkantoor van de modemarktplaats zal gevestigd blijven in Londen en het bedrijf zal als een zelfstandige marktplaats blijven bestaan. Het bestaande managementteam blijft ook aan, zo is te lezen in het bericht.

Modemarktplaats Depop startte in het Verenigd Koninkrijk, maar breidde al snel uit naar de Verenigde Staten en Australië. Inmiddels heeft het bedrijf 30 miljoen geregistreerde gebruikers die verdeeld zijn over bijna 150 landen. De modemarktplaats is vooral bekend voor de vintage, streetwear, one-of-a kind en Y2K (mode van rond de eeuwwisseling) items, aldus het persbericht.