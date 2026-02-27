EU-commissie kondigt toepassing Mercosur-akkoord aan

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen wordt binnenkort toegepast, ondanks een nog lopende toetsing door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan in Brussel. Eerder op donderdag ratificeerden de twee Mercosur-landen Uruguay en Argentinië het akkoord, waarmee de weg voor deze stap werd vrijgemaakt.

De voorlopige toepassing stelt bedrijven in de EU, Uruguay en Argentinië in staat om al vóór de formele inwerkingtreding van het akkoord te profiteren van aantrekkelijke nieuwe douaneregels en andere voordelen. Dit is vooral relevant omdat de formele inwerkingtreding door het Europees Parlement nog maanden of langer op zich kan laten wachten. Het parlement besloot in januari met een krappe meerderheid om het akkoord voor een definitieve stemming te laten toetsen door het Europees Hof van Justitie.

Rechters toetsen akkoord

Hoe lang het duurt voordat de Luxemburgse rechters hun oordeel vellen, is onduidelijk. Er zijn geen maximale termijnen. Vanuit Luxemburg werd gemeld dat de laatste adviesprocedures tussen 16 en 26 maanden duurden.

Tegenstanders van het akkoord bekritiseren de opzet, omdat de vrijhandelsafspraken niet met eenstemmigheid door de lidstaten hoefden te worden aangenomen. Daarnaast bestaat de vrees dat EU-normen voor consumentenbescherming, milieu en dierenwelzijn worden ondermijnd, iets wat de Europese Commissie echter categorisch ontkent.

Kansen voor Europese auto- en farmaceutische industrie

De Mercosur-deal werd begin dit jaar in Paraguay ondertekend na meer dan vijfentwintig jaar onderhandelen, tegen de wil van landen als Frankrijk en Polen. Hiermee wordt een nieuwe vrijhandelszone met ongeveer 720 miljoen inwoners gecreëerd. De afbouw van handelsbarrières en douanerechten moet de uitwisseling van goederen en diensten stimuleren. Vooral voor de auto-industrie, machinebouw en de farmaceutische sector worden grote kansen gezien. Op de import van auto's in de Mercosur-landen wordt momenteel bijvoorbeeld een douanerecht van vijfendertig procent geheven.

Naast Uruguay en Argentinië zijn ook Brazilië en Paraguay partij bij het akkoord. Zij kunnen eveneens profiteren van de voorlopige toepassing zodra zij het nationale goedkeuringsproces hebben afgerond.

Symbool tegen het protectionisme van Trump

De nieuwe vrijhandelszone wordt ook gezien als een signaal tegen het protectionistische douanebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Von der Leyen zei dat het “een platform is voor diepgaand politiek engagement met partners die de wereld zien zoals wij en die geloven in openheid, partnerschap en goede trouw – partners die begrijpen dat open en op regels gebaseerde handel voor iedereen positieve resultaten oplevert”. Mercosur belichaamt de geest waarin Europa op het wereldtoneel handelt. “Europa wordt sterker en onafhankelijker”, voegde ze eraan toe.

Bescherming tegen agrarische dumpingprijzen

In Europa kwam er vooral weerstand tegen het akkoord vanuit de landbouwlobby. Deze ziet de concurrentie uit de Mercosur-landen als een existentiële bedreiging voor de Europese landbouw. In Zuid-Amerika kunnen landbouwproducten zoals rundvlees goedkoper worden geproduceerd dan in Europa.

Om toch voldoende regeringen van lidstaten te overtuigen het akkoord te steunen, zijn de afgelopen maanden vergaande extra beschermingsmechanismen voor boeren in het leven geroepen. In het geval van een schadelijke toename van de import uit de Mercosur-landen of een buitensporige prijsdaling voor EU-producenten, kunnen hiermee snel tegenmaatregelen worden genomen. Deze maatregelen zouden leiden tot een tijdelijke opschorting van de douanevoordelen.