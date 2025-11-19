EU-Commissie wil aantal cookie-kliks op internet terugdringen

Internetgebruikers hoeven volgens de EU-Commissie in de toekomst minder vaak te klikken voor cookie-instellingen. Ondanks forse kritiek van privacybeschermers wil de autoriteit ook andere digitale regels aanpakken en de Europese AI-wet afzwakken, zo klinkt het in Brussel.

De focus van het omvangrijke vereenvoudigingspakket ligt op gegevensbescherming, cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie (AI). Vooral vanuit de Verenigde Staten klinkt er regelmatig kritiek op de Europese wetgeving. Met de voorstellen wil de EU-Commissie tegemoetkomen aan de wens van lidstaten en bedrijven tot minder bureaucratie en meer innovatie, wat echter leidt tot felle kritiek van privacy- en consumentenorganisaties.

Cookie-meldingen moeten minder vaak voorkomen

Op het gebied van data neemt de EU-Commissie de sinds 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onder de loep. Deze verplicht exploitanten van onlineshops of digitale platforms tot het vragen van toestemming aan klanten of gebruikers voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG vormt daarmee de basis voor de impopulaire cookie-meldingen bij het bezoeken van een website.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het surfen op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Doordat deze bestanden vaak unieke kenmerken bevatten, kunnen websites bezoekers herkennen. Hierdoor onthoudt een browser bijvoorbeeld een login of de inhoud van een virtuele winkelwagen. Cookies maken echter vooral gepersonaliseerde advertenties mogelijk.

Volgens de plannen van de EU-Commissie verschijnen cookie-meldingen tijdens het surfen minder vaak. Voor bepaalde onschuldige en voor websitebeheer noodzakelijke activiteiten is in de toekomst geen toestemming van de gebruiker meer nodig. Daarnaast kunnen gebruikers hun cookie-voorkeuren volgens het voorstel in de browser opslaan.

Trump en Amerikaanse concerns hadden kritiek op digitale regels

Grote technologiebedrijven, zoals TikTok of moederbedrijf Meta , bestempelden de geldende Europese digitale regels in het verleden als tegenstrijdig of concurrentieverstorend. Gezien de diverse procedures van de EU-Commissie tegen Amerikaanse bedrijven – waaronder Google , Amazon , Apple en Microsoft – uitte ook de Amerikaanse president Donald Trump kritiek op de voorschriften.

De wetgeving inzake digitale diensten (DSA) en digitale markten (DMA), de basis voor de meeste procedures tegen deze bedrijven, blijft in de voorstellen grotendeels ongewijzigd.

Verdere voorstellen voor meer AI-innovaties

Volgens de Commissie worden regels voor de omgang met niet-persoonsgebonden gegevens samengevoegd. Concreet gaat het om de integratie van vier wetteksten in de reeds bestaande EU-datawet (‘EU Data Act’). Soortgelijke samenvoegingen staan gepland voor cyberveiligheid: bedrijven melden veiligheidsincidenten voortaan nog maar op één plek.

Ook de Europese AI-wetgeving ondervindt gevolgen van de wijzigingsvoorstellen, nog vóór de volledige inwerkingtreding. De EU-Commissie is er trots op de wereldwijd eerste wettekst in zijn soort te hebben. Deze regelt omvatten verplichtingen voor modellen als ChatGPT en Gemini, bijvoorbeeld bij de training. Het Europese AI-bureau zou de regels deels vanaf augustus volgend jaar handhaven.

De sector vroeg herhaaldelijk om meer tijd voor de noodzakelijke aanpassingen en lijkt deze nu te krijgen. Het voorstel van de EU-Commissie voorziet in een latere handhaving van regels voor AI-systemen met hoge risico's. Bedrijven krijgen hierdoor mogelijk tot december 2027 de tijd, een verlenging van zestien maanden.

Daarnaast profiteren kleinere AI-bedrijven van vereenvoudigde voorschriften voor technische documentatie. Volgens de EU-Commissie levert dit een besparing op van minstens 225 miljoen euro. Tegelijkertijd krijgen AI-ontwikkelaars volgens een strategiepapier van de Commissie toegang tot meer hoogwaardige datasets.

Ook Duitsland en Frankrijk voerden de druk op

De geplande vereenvoudigingen behoren tot de zogenoemde ‘omnibussen’, bedoeld voor bureaucratievermindering. Zowel bedrijven als lidstaten drongen de laatste tijd herhaaldelijk aan op minder regeldruk.

Gisteren nog grepen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz (CDU) en de Franse president Emmanuel Macron tijdens een Duits-Franse digitale top in Berlijn de wensen van de tech-industrie aan om te pleiten voor soepelere Europese digitale regels.

Kritiek van belangenverenigingen en vanuit het Europees Parlement

Privacy- en consumentenorganisaties stellen daarentegen dat de versoepelingen neerkomen op een knieval voor de techlobby. Reeds voor de officiële bekendmaking waarschuwden meer dan 120 organisaties – waaronder Amnesty International – de Europese Commissie in een open brief voor het uithollen van burgerrechten. De Europese digitale regels vormen de belangrijkste verdedigingslinie tegen digitale uitbuiting en surveillance door binnenlandse en buitenlandse actoren.

Ook vanuit het Europees Parlement klinkt kritiek. Katarina Barley (SPD), vicevoorzitter van het Europees Parlement, stelt dat kunstmatige intelligentie veel potentieel heeft, maar grenzen vereist. De EU creëerde hiervoor passende regels. “Elke opschorting van de regels, ook tijdelijk, stelt burgers bloot aan aanzienlijke risico's – dat zou fataal zijn”, aldus de Duitse politica. De wetswijzigingen vereisen instemming van zowel de EU-lidstaten als het parlement.