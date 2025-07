EU eens over mogelijke miljarden aan tegenmaatregelen

De Europese Unie heeft een lijst samengesteld met mogelijke tegenmaatregelen in de vorm van invoerrechten tot 30 procent in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Deze maatregelen kunnen miljarden euro’s bedragen.

Als de onderhandelingen mislopen, kunnen er snel tegenmaatregelen worden genomen op de Amerikaanse export naar de EU ter waarde van meer dan 90 miljard euro. Dit meldt het Duitse persbureau DPA vanuit EU-kringen. De tegenmaatregelen zouden op 7 augustus ingaan als er tegen die tijd geen onderhandelingsoplossing is.

De tegenmaatregelen omvatten een reeds goedgekeurde lijst met heffingen op Amerikaanse import ter waarde van 21 miljard euro. Daarnaast gaat het om verdere import ter waarde van circa 72 miljard euro. Een woordvoerder van de Europese Commissie benadrukte woensdag nog dat de EU er vooral op gericht is een akkoord met Washington te bereiken.

Intensieve onderhandelingen

De EU en de VS proberen momenteel een verdere escalatie in het handelsconflict te voorkomen. Ongeveer twee weken geleden kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij vanaf 1 augustus nieuwe, hoge invoerrechten wil invoeren en waarschuwde hij de EU voor tegenmaatregelen.

Trump suggereerde in de nacht van woensdag op donderdag dat hij bereid is de dreigende invoerrechten op Europese producten te verlagen als de Europese Unie haar markt meer openstelt voor de VS. Tijdens een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie zei Trump over de lopende onderhandelingen: “Als ze ermee instemmen de EU te openen voor Amerikaanse bedrijven, dan zullen we een lager tarief hanteren.” Hij gaf aan dat er serieuze onderhandelingen gaande zijn.