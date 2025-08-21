EU en VS bereiken overeenstemming over handelsdeal

De Amerikaanse importheffingen op auto's uit Duitsland en andere EU-landen worden met terugwerkende kracht tot 1 augustus verlaagd naar 15 procent. Eurocommissaris voor Handel, Maros Sefcovic, kondigde in Brussel aan dat de EU aan de voorwaarden hiervoor zal voldoen. ‘Dit is goed nieuws voor de auto-industrie’, aldus Sefcovic. De importheffing voor auto's uit de EU in de VS bedroeg 27,5 procent.

Kort daarvoor publiceerden de EU en de VS een gezamenlijke verklaring op basis van de handelsovereenkomsten die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en president Donald Trump in Schotland sloten. In de verklaring staat dat de VS de importheffingen op auto's met terugwerkende kracht tot begin deze maand zullen verlagen zodra de EU de wetgevingsprocedure start voor importversoepelingen ten gunste van bepaalde Amerikaanse producten. Zo worden importheffingen op Amerikaanse industrieproducten volledig afgeschaft en verdwijnen belemmeringen voor de import van bepaalde levensmiddelen.

De autofabrikanten in de EU wachtten na de ontmoeting tussen Trump en Von der Leyen op 27 juli tevergeefs op de gehoopte verlaging van de importheffingen. Hun voertuigen vielen aanvankelijk niet onder de regels voor een nieuw basistarief van 15 procent. Volgens de verklaring verandert dit nu. Het document bevat ook tal van andere reeds bekende overeenkomsten tussen de EU en de VS.

Verklaring is niet juridisch bindend

De EU verzekert Trump dat ze tot het einde van zijn ambtstermijn voor 750 miljard dollar aan Amerikaanse energie zal kopen. Volgens eerdere verklaringen van Commissievoorzitter Von der Leyen zullen vloeibaar gas (LNG), olie en kernbrandstoffen uit de VS de tekorten opvullen die ontstaan na het volledig stopzetten van de import van Russisch gas en olie. Daarnaast belooft de EU Trump de komende jaren nog eens 600 miljard dollar in de VS te investeren.

De gezamenlijke verklaring is niet juridisch bindend. De EU moet er rekening mee houden dat Trump eenzijdig de importheffingen weer verhoogt als afspraken niet worden nagekomen. De VS gingen niet in op het EU-voorstel om de importheffingen op industrieproducten volledig af te schaffen.

De EU accepteerde de deal omdat er zonder overeenstemming vanaf 1 augustus Amerikaanse importheffingen van 30 procent en een daadwerkelijke handelsoorlog dreigden. De lidstaten wilden deze escalatie voorkomen, omdat die de handel en de werkgelegenheid, ten minste op korte termijn, nog meer in gevaar zou brengen. ‘De alternatieve optie, een handelsoorlog met extreem hoge importheffingen en een politieke escalatie, is voor niemand goed’, zei Sefcovic bij de presentatie van de verklaring. Dit conflict zou bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan schaden.

Daarbij kwam de zorg dat Trump bij een verscherpt conflict nieuwe dreigementen zou uiten. Bijvoorbeeld door opnieuw de militaire bijstandsplicht binnen de NAVO ter discussie te stellen of de steun aan Oekraïne te verminderen. Beide zijn zeer gevoelige thema's gezien de dreiging vanuit Rusland.

Situatie exporterende autofabrikanten blijft moeilijk

Als de Europeanen op defensievlak niet zo afhankelijk waren van de VS, hadden ze de deal wellicht niet geaccepteerd. Economisch gezien is de EU met ongeveer 450 miljoen inwoners in 27 landen een grote marktmacht, die de VS in een handelsconflict zwaar zou kunnen treffen.

Voor de Europese auto-industrie verbetert de situatie door de politieke verklaring enigszins, maar ze blijft moeilijk. De afschaffing van importheffingen voor Amerikaanse producten in de EU betekent dat Europese autofabrikanten in de toekomst met meer concurrentie van Amerikaanse fabrikanten te maken krijgen. Bovendien is de nieuwe importheffing van 15 procent nog steeds hoog. Vóór het aantreden van Trump was het tarief 2,5 procent.