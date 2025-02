EU geeft groen licht voor nieuwe textielregels: producenten betalen voor recycling

De Europese Unie voert nieuwe regels in om textielafval te verminderen in het kader van Extended Producer Responsibility (EPR) of producentenverantwoordelijkheid. Producenten moeten voortaan de kosten dragen voor inzameling, sortering en recycling van textielafval. Dit besluit is vandaag aangekondigd op de officiële website van het Europese Parlement. Het besluit volgt uit een voorlopig akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over duurzaamheidsdoelen voor 2030.

De Europese Commissie stelde in juli 2023 al een herziening van de afvalregels voor, met een focus op voedsel- en textielafval. Elk jaar belandt in de EU bijna 60 miljoen ton voedsel in de afvalstroom, gemiddeld 132 kilo per persoon. Textielafval bedraagt 12,6 miljoen ton per jaar, waarvan kleding en schoeisel alleen al goed zijn voor 5,2 miljoen ton (12 kilo per persoon). Slechts een fractie – minder dan 1 procent – wordt gerecycled tot nieuwe producten.

EU-landen moesten al voor 1 januari 2025 een systeem opzetten voor de gescheiden inzameling van textiel. Vandaag bevestigt rapporteur Anna Zalewska (ECR, Polen) dat de EU “haalbare en realistische bepalingen” heeft vastgelegd. “We hebben een wettelijk kader gecreëerd waarin producenten verplicht bijdragen aan de gescheiden inzameling van textiel,” stelt ze. Ook benadrukt ze dat de administratieve lasten voor lidstaten en bedrijven worden verlicht.

Producentenverantwoordelijkheid (EPR) wordt verplicht

Volgens de nieuwe regels moeten alle EU-landen een systeem voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) invoeren. Dit betekent dat textielproducenten, ongeacht of ze binnen of buiten de EU gevestigd zijn, de kosten van inzameling, sortering en recycling op zich nemen. Deze verplichting treedt 30 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn in werking. Micro-ondernemingen krijgen 12 maanden extra om te voldoen aan de nieuwe eisen.

De invoering van EPR is een belangrijke stap richting een duurzamer textielbeheer, zo onderstreept Jan Patrick Schulz, CEO bij Landbell Group op LinkedIn. Zonder goede financiering stort de recyclinginfrastructuur in onder de groeiende afvalberg. De nieuwe regels gelden voor producten zoals kleding, schoeisel, accessoires, dekens, beddengoed, gordijnen en hoeden.