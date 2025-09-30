EU geeft groen licht voor overname van Versace door Prada

De EU heeft dinsdag de overname van concurrent Versace door het Italiaanse modelabel Prada, ter waarde van 1,25 miljard euro (1,5 miljard dollar), goedgekeurd. De reden is dat de overname geen mededingingsbezwaren oproept.

Het bod volgt op het vertrek van Donatella Versace, na bijna 30 jaar als creatief directrice bij het modehuis.

De Europese Commissie concludeert dat de aankoop ‘geen mededingingsbezwaren zal opleveren, gezien de beperkte marktposities van de bedrijven na de voorgestelde transactie’.

Prada, tevens het moederbedrijf van de jeugdige lijn Miu Miu, verwacht de overname van Versace in de tweede helft van 2025 af te ronden.