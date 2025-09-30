EU geeft groen licht voor overname van Versace door Prada
De EU heeft dinsdag de overname van concurrent Versace door het Italiaanse modelabel Prada, ter waarde van 1,25 miljard euro (1,5 miljard dollar), goedgekeurd. De reden is dat de overname geen mededingingsbezwaren oproept.
Het bod volgt op het vertrek van Donatella Versace, na bijna 30 jaar als creatief directrice bij het modehuis.
De Europese Commissie concludeert dat de aankoop ‘geen mededingingsbezwaren zal opleveren, gezien de beperkte marktposities van de bedrijven na de voorgestelde transactie’.
Prada, tevens het moederbedrijf van de jeugdige lijn Miu Miu, verwacht de overname van Versace in de tweede helft van 2025 af te ronden.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
