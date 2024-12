EU importeert 33,78 procent meer kleding uit Bangladesh in oktober

De import van kleding uit Bangladesh maakte in de Europese Unie een aanzienlijke groei door in oktober 2024. De groei die in oktober wordt behaald, markeert de sterkste groei in de eerste tien maanden van het jaar, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De EU importeerde voor 17,5 miljard euro aan kleding uit Bangladesh. Dat is 33,78 procent meer vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Exporteurs uit Bangladesh schrijven de exportpiek toe aan een opeenstapeling van werkorders van wereldwijde kopers. Aan de cijfers zit wel een kanttekening: De aanzienlijke groei is deels te wijten aan vertragingen in de verzendingen als gevolg van de politieke instabiliteit en arbeidsonrust in het land in juli en augustus. De onrust zorgde voor een achterstand bij verzendingen, die in oktober werd ingehaald.

De algemene kledingimportcijfers van de EU laten een minimale groei zien. Zo groeide de import van kleding uit Bangladesh in de eerste tien maanden van 2024 met 0,76 procent naar 15,2 miljard euro. De groei bleef minimaal door grote dalingen in het begin van het jaar. Verder haalde de EU 0,24 procent meer kleding uit China en 6,18 procent minder uit Turkije. India en Vietnam exporteerden 0,54 en 2,46 procent meer kleding naar de EU en in Pakistan liet zijn kledingexport naar de EU met 10,81 procent groeien.