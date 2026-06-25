EU-landen keuren uitvoering van Amerikaanse douanedeal goed

De handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten kan binnenkort volledig worden uitgevoerd. De EU-landen gaven in Luxemburg definitief groen licht voor de afschaffing van de douanerechten op Amerikaanse industriële goederen en een betere markttoegang voor Amerikaanse zeevruchten en landbouwproducten. Een vangnet garandeert echter dat de voordelen alleen van toepassing zijn bij volledige nakoming van de verplichtingen door de Verenigde Staten. Het Europees Parlement en de lidstaten bereikten hierover na lang onderhandelen een akkoord.

De goedkeuring van alle EU-landen komt ruim een week voor de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op vier juli. De Amerikaanse president Donald Trump noemde deze dag enkele weken geleden als deadline voor de implementatie van de handelsovereenkomst. De regels worden binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treden de dag erna in werking.

EU stelt voorwaarden

De EU-douanetoegevingen kunnen onder meer worden opgeschort bij schending van de afspraken door de Verenigde Staten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe tariefverhogingen. Bovendien moeten de Verenigde Staten de tarieven op wasmachines en andere producten met staal tegen het einde van het jaar verlagen tot maximaal vijftien procent. Als dit niet gebeurt, overweegt de EU eveneens dergelijke tarieven.

Daarnaast is er een vaste einddatum vastgesteld: 31 december 2029. Uiterlijk 30 juni 2029 moet de Europese Commissie een uitgebreide evaluatie uitvoeren van de gevolgen van de wijzigingen. Zij kan dan ook een verlenging van de douanetoegevingen voorstellen.

Belangrijke handelspartner

De Europese Commissie wilde met de overeenkomst afgelopen zomer een handelsoorlog afwenden na dreigementen van Amerikaanse zijde. De EU en de Verenigde Staten hebben uitgebreide bilaterale handels- en investeringsrelaties. Volgens cijfers van de EU gaat het om bijna 30 procent van de wereldwijde handel in goederen en diensten en 43 procent van de wereldwijde economische productie.

In 2024 bedroeg de handel in goederen en diensten tussen de EU en de Verenigde Staten ongeveer 1,7 biljoen euro.