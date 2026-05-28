EU legt onlinewinkel Temu boete van 200 miljoen euro op

De Europese Commissie legt de Chinese onlinemarktplaats Temu een boete van 200 miljoen euro op wegens illegale producten. Het bedrijf heeft de risico's en schade voor consumenten niet correct beoordeeld, aldus de Brusselse autoriteit. Dit is een bijzonder ernstige overtreding van de Wet op Digitale Diensten (Digital Services Act - DSA). De kans is groot dat consumenten in de EU bij Temu illegale artikelen tegenkomen.

“De risicobeoordeling van Temu onderschat concrete risico's, is te onspecifiek, niet gebaseerd op solide bewijs en onvolledig”, aldus de verantwoordelijke vicevoorzitter van de Europese Commissie, Henna Virkkunen. De beoordeling toont niet “de werkelijke omvang van de potentiële schade” door illegale producten die via Temu worden verkocht. Temu heeft inmiddels 130 miljoen klanten in Europa, waardoor illegale producten veel EU-burgers bereiken, aldus Virkkunen.

Temu laat weten de beslissing zorgvuldig te bestuderen en ‘alle beschikbare opties te overwegen’. Het bedrijf zal constructief blijven samenwerken met de Europese Commissie. Temu geeft Europese consumenten “toegang tot een breed scala aan betaalbare producten” en helpt ook Europese bedrijven om meer klanten te bereiken.

Gevaarlijk babyspeelgoed en opladers

De autoriteit verwijst onder meer naar testaankopen van vorig jaar, waarbij veel producten niet voldeden. Een “zeer hoog percentage van de geselecteerde opladers” heeft “essentiële veiligheidstests niet doorstaan”. Een “hoog percentage van het geteste babyspeelgoed” overschreed de chemische limieten of er was verstikkingsgevaar door losse onderdelen.

Temu is een onlinemarktplaats waar tal van bedrijven diverse goederen verkopen. Het Chinese bedrijf is sinds het voorjaar van 2023 actief in Duitsland en baart regelmatig opzien met bodemprijzen en hoge kortingen. Producten worden vaak rechtstreeks van de fabrikant naar de klant verzonden.

De aanbieder is omstreden. Politici, vertegenwoordigers uit de handel en consumentenbeschermers bekritiseren onder meer de productkwaliteit, het gebrek aan controles en oneerlijke concurrentievoorwaarden.

EU: Influencers kunnen risico vergroten

De Europese Commissie bekritiseert dat Temu's risicobeoordeling, in tegenstelling tot de wettelijke vereisten, gebaseerd is op algemene informatie over risico's in de e-commercesector in plaats van op “concreet bewijs met betrekking tot de eigen dienst”, inclusief openbare rapporten en tests. Bovendien is er onvoldoende beoordeeld in hoeverre het ontwerp van Temu het risico op de verspreiding van illegale producten kan vergroten. Als voorbeelden noemt de Europese Commissie productpromotie door influencers en aanbevelingssystemen.

Temu moet nu de boete betalen en de problemen oplossen, anders kan de autoriteit aanvullende dagelijkse dwangsommen opleggen. Los daarvan onderzoeken experts van de Europese Commissie momenteel ook of Temu mogelijk de EU-wetgeving schendt door de toegang van onderzoekers tot data te beperken en of het meer moet doen tegen de verkoop van illegale producten, aldus Virkkunen. Ook de Chinese concurrenten Aliexpress en Shein staan in de schijnwerpers.

Strenge regels voor onlinereuzen

De Wet op Digitale Diensten (DSA) is sinds februari 2024 van kracht en dient als een krachtig middel tegen de als gevaarlijk beschouwde praktijken van techreuzen. Grote onlineplatforms moeten zich door de DSA aan aanzienlijk strengere regels houden: klachten van gebruikers moeten beter worden behandeld, illegale content sneller worden verwijderd en kinderen beter worden beschermd.

Anders riskeren de onlineplatforms aanzienlijke boetes: tot zes procent van de wereldwijde jaaromzet is mogelijk. De boete voor Temu is volgens de Europese Commissie, gezien een wereldwijde jaaromzet van 53 miljard euro in 2025, ver verwijderd van dit percentage. Critici verwijten de autoriteit dat zij deze sanctiemiddelen te weinig inzet. De boete voor Temu is pas de tweede op basis van de DSA.

In december sanctioneerde de Europese Commissie het onlineplatform X van Elon Musk. Het moest 120 miljoen euro betalen wegens een gebrek aan transparantie. Dit had onder meer betrekking op een misleidende authenticatie van gebruikersaccounts door het witte vinkje op een blauwe achtergrond.

Steeds meer pakketten met goedkope goederen uit China

Bij de beslissing over Temu hielden de experts van de Europese Commissie onder meer rekening met gegevens van douaneautoriteiten. Deze toonden “hoge percentages overtredingen bij de op Temu verkochte producten in de onderzochte categorieën”, aldus de verklaring.

De Europese douane wordt geconfronteerd met een groeiende stroom pakketten uit het buitenland, met name uit China. In 2024 kwamen er volgens de Europese Commissie dagelijks ongeveer twaalf miljoen pakketten aan in de EU, aanzienlijk meer dan in de twee voorgaande jaren.

Om ongewenste goedkope import tegen te gaan, wordt in de EU vanaf juli een heffing van drie euro ingevoerd voor elk pakket met een waarde tot 150 euro. Dit is een tijdelijke maatregel totdat naar verwachting in 2028 een nieuw platform wordt gelanceerd, waarna alle in de EU geïmporteerde goederen vanaf de eerste euro douaneplichtig worden.

Vanaf 1 november geldt bovendien een nieuwe verwerkingsvergoeding voor elk product dat online wordt besteld en in de EU wordt ingevoerd. Deze maatregel is echter nog niet definitief. De hoogte van de vergoeding moet nog door de Europese Commissie worden vastgesteld.