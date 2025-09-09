EU pakt voedselverspilling en fast fashion aan

EU-wetgevers hebben dinsdag definitief groen licht gegeven aan een wet om de milieu-impact van ‘fast fashion’ te beperken en de enorme hoeveelheid voedsel die jaarlijks in Europa wordt verspild, te verminderen.

Brussel schat dat de 27 EU-landen jaarlijks ongeveer vijftien kilo textielafval en 130 kilogram voedsel per persoon produceren.Door voedselverspilling te verminderen, wil de EU ook de hoeveelheid water, meststoffen en energie verminderen die wordt gebruikt om voedsel te produceren, te verwerken en op te slaan dat uiteindelijk wordt weggegooid.

Dezelfde logica geldt voor textiel. De EU stelt dat voor de productie van één katoenen T-shirt 2.700 liter zoet water nodig is: de hoeveelheid die een gemiddeld persoon in tweeënhalf jaar drinkt. De wetgevers hebben de eerder met de EU-lidstaten overeengekomen tekst ongewijzigd goedgekeurd.

De nieuwe wet is een actualisering van een EU-richtlijn uit 2008 betreffende afval en breidt de reikwijdte uit met de textielindustrie. De wet creëert nieuwe verplichtingen voor de sector. Producenten moeten de kosten betalen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van kleding en andere textielproducten, van tapijten tot matrassen.

Momenteel wordt wereldwijd minder dan één procent van het textiel gerecycled. Jaarlijks wordt er in de EU 12,6 miljoen ton textielafval geproduceerd. De wetgevers hopen dat de wet de impact kan tegengaan van de import van fast fashion, veelal uit China, via platforms zoals Shein, dat ook door Brussel wordt onderzocht vanwege risico’s in verband met illegale producten.

“Ultra fast fashion creëert bergen textielafval”, aldus de rechtse Franse wetgever Laurent Castillo na de goedkeuring van de wet. Hij stelt dat het fenomeen “Franse en Europese bedrijven in gevaar brengt en extreem vervuilend is”. De EU heeft afzonderlijk stappen ondernomen om de massale toestroom van kleine pakketjes als gevolg van de fast-fashion-boom te beperken door een vast invoerrecht van twee euro per pakket voor te stellen.

Vorig jaar kwamen er 4,6 miljard kleine pakketjes de EU binnen, meer dan 145 per seconde, waarvan 91 procent uit China. Er is geen doelstelling voor afvalvermindering vastgesteld voor de landbouwsector, tot ongenoegen van milieuorganisaties zoals het WWF, die zich ‘bezorgd’ toonden over de beslissing. “Verliezen die optreden voor, tijdens en na de oogst of de veeteelt vormen een aanzienlijk deel van de voedselverspilling in de hele waardeketen”, aldus de organisatie.