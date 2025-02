EU steunt projecten ter versterking van Indiase textielindustrie

Op 15 februari lanceerden de Europese Unie (EU) en het Indiase ministerie van Textiel samen zeven nieuwe projecten om de Indiase textiel- en handwerkindustrie te versterken. De EU financiert de initiatieven, ter waarde van 9,5 miljoen euro (ongeveer INR 85,5 crore), die werden gepresenteerd tijdens het Bharat Tex-evenement. De projecten richten zich op het bevorderen van inclusieve groei, hulpbronnenefficiëntie en duurzaamheid in de Indiase textielsector, en ondersteunen tegelijkertijd de levensomstandigheden en economische empowerment van vrouwen.

Geïmplementeerd in negen Indiase staten

De projecten worden uitgerold in negen Indiase staten: Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Odisha, Jharkhand, Bihar en Haryana. Dit komt direct ten goede aan ongeveer 35.000 mensen, waaronder 15.000 micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME's), 5.000 ambachtslieden en 15.000 boeren, over een periode van drie tot vijf jaar. Daarnaast verwacht men dat deze initiatieven ongeveer 200.000 vrouwen economisch sterker maken, wat bijdraagt aan een inclusiever en duurzamer textielecosysteem.

De projecten bestrijken verschillende processen, zoals de productie en promotie van natuurlijke kleurstoffen, bamboehandwerk, handweefgetouwen, omslagdoeken en traditioneel textiel en handwerk. Het doel is om de productie, branding en markttoegang voor deze gebieden te verbeteren. De initiatieven worden uitgevoerd door organisaties zoals Humana People to People India, Deutsche Welthungerhilfe EV, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, Professional Assistance for Development Action, Network for Enterprise Enhancement and Development Support, Foundation for MSME Clusters en Intellecap Advisory Services Pvt Ltd.

Aansluiting bij duurzaamheidsinitiatieven

Deze samenwerking maakt deel uit van de voortdurende inzet van de EU voor duurzaamheid en circulaire economie in India, in lijn met de Bharat Mission for Textiles van het Indiase ministerie van Textiel. De financiering is gekoppeld aan de Global Gateway Strategy van de EU en vormt een aanvulling op het EU-India Resource Efficiency and Circular Economy Initiative, aldus de BMUV (Duits ministerie van Milieu), mede gefinancierd door het Duitse federale ministerie van Milieu.

Franck Viault, ministerraadgever en hoofd van de samenwerking van de EU-delegatie in India, sprak bij de lancering: "Nu fast fashion de wereldwijde trends domineert, doen de EU en India serieuze inspanningen om de textielindustrie duurzamer te maken. India's rijke textielerfgoed wordt internationaal erkend, ook in Europa. Door traditie, innovatie en technologie te combineren, kan de Indiase textielsector een sprong maken naar een duurzame toekomst. Als belangrijke partner zet de EU zich in om India's circulaire economieagenda te ondersteunen, best practices te delen en milieuvriendelijke praktijken in deze vitale sector te promoten."

Lancering van de 'Textiles Toolkit'

Daarnaast lanceren de EU en GIZ de “Textiles Toolkit” om de circulaire economie en het efficiënt gebruik van hulpbronnen in de sector te bevorderen.

India wil zijn textiel- en kledingindustrie stimuleren door maatregelen voor te stellen, zoals financiële steun, tariefverlagingen op belangrijke inputs en prikkels voor lokale productie in de komende begroting, meldt Reuters. Deze stap is gericht op het aantrekken van wereldwijde retailers die op zoek zijn naar alternatieven te midden van de politieke crisis in Bangladesh.

Momenteel ondervinden Indiase fabrikanten hoge arbeidskosten en buitensporige regelgeving, aldus het Wall Street Journal. Dit belemmert de uitbreiding van fabrieken en duwt bedrijven naar concurrerende landen zoals Bangladesh en Vietnam. De term "buitensporige regelgeving" komt misschien als een verrassing, maar India heeft complexe en vaak strenge arbeidswetten. Deze complexiteit kan investeringen ontmoedigen en de operationele flexibiliteit van bedrijven beperken.

Bovendien profiteert de Indiase textielindustrie van positief momentum dankzij voortdurende inspanningen om handel te vergemakkelijken. India heeft een National Trade Facilitation Committee (NTFC) opgericht om de implementatie van de WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) te leiden. Door de tijd en kosten die gepaard gaan met handelstransacties te verminderen, maakt dit initiatief de Indiase markt aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Volgens de WTO zou volledige implementatie van de TFA de handelskosten met gemiddeld 14,3 procent kunnen verlagen en de wereldwijde handel met een biljoen dollar per jaar kunnen verhogen, waarbij ontwikkelingslanden de grootste winsten boeken.

Door de tarieven op grondstoffen en textielmachines te verlagen, kan India de concurrentiekracht van zijn modesector verbeteren, meer buitenlandse investeringen aantrekken en zijn positie op de wereldwijde textielmarkt versterken.