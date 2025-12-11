EU valt hoofdkantoor Temu in Dublin binnen

De Europese commissie is Temu’s Europees kantoor in Dublin binnengevallen voor een weliswaar aangekondigde spontane inval. Dat meldt de Financial Times. Reden voor het onderzoek is dat de Chinese e-commerce staatssteun zou krijgen van Peking om subsidies te vergaren, waardoor het nóg goedkopere producten aan kan bieden dan het al deed. Dat zou oneerlijk zijn tegenover andere online webwinkels. De regeling die hiertegen moet beschermen en die de EU recht geeft tot zulke invallen, werd in 2023 ingevoerd.

Er zijn meer manieren waarop Temu het gelijke speelveld probeert te verstoren en waardoor de EU in actie komt, bijvoorbeeld de manieren waarop de webwinkel klanten verleidt om aankopen te doen: met spelletjes die korting opleveren en andere prijsprikkels. Ook beschuldigde het dagelijkse EU-bestuur Temu ervan te weinig te doen tegen illegale producten op het platform. Daarvoor lopen ook onderzoeken.

Temu heeft nog geen statement afgelegd met betrekking tot de inval.