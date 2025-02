EU wapent zich voor mogelijke handelsoorlog met VS

De EU bereidt zich voor op een mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten. Na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe importheffingen op goederen uit Mexico, Canada en China toonden Europese staatshoofden en regeringsleiders zich tijdens een top in Brussel vastberaden om vergelijkbare beslissingen tegen de EU niet zomaar te accepteren.

Als sterke economische ruimte kan de EU op tariefbeleid met tariefbeleid reageren, waarschuwde Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD). "Dat moeten en zullen we dan ook doen." Onder andere de Luxemburgse premier Luc Frieden en de Franse president Emmanuel Macron uitten zich in gelijke bewoordingen: "Wij zijn niet zwakker dan de Verenigde Staten. Als iemand een handelsoorlog wil, dan krijgt hij die," zei Frieden. Macron benadrukte dat Europa zich respect moet afdwingen als het op handelsgebied wordt aangevallen.

Trump: Dit gaat absoluut gebeuren

Trump had kort daarvoor duidelijk gemaakt dat hij ongetwijfeld ook importheffingen op goederen uit de EU wil opleggen. "Dit gaat absoluut gebeuren voor de Europese Unie," zei Trump laat zondagavond (plaatselijke tijd) in de buurt van Washington. Over de hoogte van de heffingen en over mogelijk getroffen productgroepen deed Trump geen concrete uitspraken. Er is geen tijdschema, maar het zal "vrij snel" gebeuren.

Uit diplomatische bronnen bleek dat de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen al enige tijd geleden een lijst met Amerikaanse producten had opgesteld waarop in geval van nieuwe Amerikaanse heffingen tegen de EU eveneens hogere tarieven zouden kunnen worden geheven. Tijdens de eerste ambtstermijn van Trump reageerde de EU onder andere met extra heffingen op bourbon whiskey, Harley-Davidson motoren en jeans op nieuwe heffingen op staal- en aluminiumproducten.

EU benadrukt bereidheid tot onderhandelen

Nu dreigt Trump om op alle importen uit de EU extra heffingen in dubbele cijfers op te leggen. Daarmee wil de Republikein de productielocatie op Amerikaanse grond versterken en het handelstekort afbouwen. Het is Trump een doorn in het oog dat Europese bedrijven aanzienlijk meer goederen in de VS verkopen dan Amerikaanse bedrijven in de EU.

Om dezelfde redenen liet de Amerikaanse president in het weekend importheffingen van 25 procent invoeren op goederen uit de buurlanden Mexico en Canada – met uitzondering van energie-importen uit Canada, waarvoor slechts een toeslag van tien procent verschuldigd is. Op alle importen uit China wordt bovendien tien procent extra geheven.

Na een telefoongesprek tussen Trump en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum lieten beiden weten dat de aangekondigde heffingen op alle Mexicaanse producten een maand lang worden opgeschort. Mexico heeft toegezegd zijn noordgrens met 10.000 soldaten van de Nationale Garde te versterken om drugshandel en migratie in te dammen, verklaarde Trump.

EU-topvertegenwoordigers benadrukten naast de dreigementen met vergeldingsheffingen ook nog eens de bereidheid van de EU tot onderhandelen en wezen op de risico's van een mogelijke handelsoorlog, ook voor de VS. Zo waarschuwde de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg dat China bij een handelsoorlog tussen de EU en de VS de "lachend derde" zou worden.

De EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas zei dat de trans-Atlantische handel en investeringen meer dan 16 miljoen banen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan veiligstellen en 42 procent van de wereldwijde economische productie vertegenwoordigen. "Wij hebben Amerika nodig en Amerika heeft ons nodig," zei ze.

In de EU wordt daarom al langer gediscussieerd over welke aanbiedingen Trump gedaan zouden kunnen worden. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de EU meer vloeibaar aardgas (LNG), militaire technologie en agrarische producten uit de VS zou kunnen importeren om het handelstekort te verminderen. Daarnaast zou het mogelijk zijn om de importheffingen voor Amerikaanse auto's te verlagen.