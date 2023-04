Euratex: De textielindustrie kromp eind 2022, terwijl de kledingindustrie zich herstelde

In het laatste kwartaal van 2022 kromp de Europese textielindustrie, terwijl de kledingindustrie zich juist herstelde. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Euratex, oftewel de European Apparel and Textile Federation.

De textiel- en kledingindustrie lieten volgens Euratex eind 2022 een gemengd beeld zien omdat bedrijven in de toeleveringssectoren nog steeds zouden worstelen met uitdagende arbeidsomstandigheden en onvoldoende vraag.

Beeld: Euratex

Van het eerste kwartaal van 2023 verwacht Euratex dat de economische activiteit in de textiel- en kledingsector gekrompen is. Het vertrouwen in de waardeketen van zowel de textiel- als de kledingsector verslechterden namelijk in maart van dit jaar.

Het ondernememingsvertrouwen van de textielindustrie daalde volgens Euratex. Voornamelijk doordat managers pessimistischer zijn over hun productieverwachtingen en de toereikendheid van hun voorraden eindproducten.

In de kledingsector verslechterde het ondernemingsvertrouwen in lichtere mate. Volgens Euratex als resultaat van negatieve ontwikkelingen in de beoordeling door managers van het niveau van de orderportefeuille en de toereikendheid van de voorraden eindproducten.

Beeld: Euratex

De arbeidsmarkt verslechterde in zowel de textiel- als kledingindustrie. De handelsbalans van de Europese Unie herstelde zich, doordat de uitvoer van textiel en kleding toenam, terwijl de invoer afnam.