Euratex over nieuwe data: “Brexit is verlies-verlies situatie voor textielindustrie”

Sinds de invoering van de ‘Brexit’ zijn er significante verliezen in de textielindustrie te zien, zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk. In de meest recente handelsdata (van januari tot september 2021) is te zien dat de import met 44 procent is teruggelopen en de export met 22 procent, zo meldt handelsorganisatie Euratex in een persbericht. De verwachting is dat ze import en export nog verder terug zal vallen, nu het volledige pakket aan maatregelen van de Brexit in werking zijn getreden per 1 januari 2022.

Tussen januari en september 2021 liep de import van de EU vanuit het Verenigd Koninkrijk met bijna 2 miljard euro terug. In de export was dit een bedrag van 1,6 miljard. Italië, Nederland, België en Duitsland voelen het meest de impact van de Brexit als het aankomt op export. Duitsland, Ierland en Frankrijk voelen juist de meeste pijn als het gaat om import. In de kledingsector was binnen de Europese textielsector het grootste verlies van import én export, namelijk 3,4 miljard euro, aldus Euratex.

Uit eerder onderzoek in 2021 onder 138 leden van de UK Fashion and Textile Association, dat 71 procent zwaar leunt op imports uit de EU. 83 procent van de ondervraagden had te maken met hogere kosten vanwege de douane en zelfs 53 procent heeft te maken gehad met gecancelde orders vanwege de nieuwe regels vanwege Brexit. Het gros van de ondervraagde bedrijven gaf destijds aan dat ze van plan zijn de hogere kosten door te berekenen aan de consumenten binnen zes tot twaalf maanden.

Euratex roept in het bericht de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op om goed samen te werken en de problemen binnen de handelsovereenkomst tussen beiden gebieden op te lossen. “Het zorgt voor aanzienlijke verliezen voor textielbedrijven in de EU en in het Verenigd Koninkrijk.”