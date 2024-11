Euratex tekent overeenkomst met Amith en intensiveert textielsamenwerking tussen Marokko en EU

Euratex en Amith hebben op 7 november een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend tijdens de 21e editie van Maroc in Mode in Casablanca, meldt Euratex in een persbericht. De ‘Memorandum of Understanding’ moet een nauwere samenwerking tussen Europa en Marokko in de textielsector teweegbrengen.

De ‘Memorandum of Understanding’ bevat gedeelde prioriteiten, waaronder het afstemmen van industriepraktijken op Europese duurzaamheids- en circulariteitsnormen, het aanpakken van uitdagingen op het gebied van douane en regelgeving, en het versterken van het investerings- en bedrijfsklimaat tussen de twee regio’s, zo is te lezen. De samenwerking ‘opent ook nieuwe wegen voor informatie-uitwisseling over industriële technologie, grensoverschrijdende zakelijke initiatieven en gezamenlijke projecten voor de ontwikkeling van vaardigheden’.

“De textielovereenkomst tussen de EU en Marokko heeft een enorm onaangeboord potentieel”, zegt Mario Jorge Machado, voorzitter van Euratex. “Door onze samenwerking met Amith willen we de textielsector in beide regio’s versterken, waarbij duurzaamheid en concurrentievermogen kernwaarden zijn. Dit memorandum van overeenstemming is een belangrijke stap in de richting van onze gezamenlijke visie van een bloeiend Euro-mediterraan textiel ecosysteem.”

El Ansari Anass, voorzitter van Amith, vervolgt: “Dit Memorandum van Overeenstemming is belangrijk voor Amith omdat het bijdraagt aan het bereiken van onze missie: het stimuleren van de voortdurende ontwikkeling van de Marokkaanse industrie en het helpen van bedrijven om nieuwe niveaus van uitmuntendheid en duurzaamheid te bereiken.”