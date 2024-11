Eurazeo versterkt investering in Vestiaire Collective

Eurazeo zet haar steun aan Vestiaire Collective kracht bij. De investeringsmaatschappij, die aandeelhouder is sinds september 2015, heeft onlangs deelgenomen aan een nieuwe financieringsronde nu Vestiaire Collective winstgevendheid nadert.

Vestiaire Collective, een platform voor de wederverkoop van tweedehands luxeartikelen, toont zich optimistisch over de toekomst. Sinds de oprichting heeft het bedrijf meerdere financieringsrondes afgerond om haar projecten te ontwikkelen, waaronder het versnellen van de groei in Europa en de Verenigde Staten en de uitbreiding van de geografische dekking naar nieuwe markten zoals Azië.

Eurazeo, aandeelhouder sinds september 2015, had in 2017 een totale investering van 32,5 miljoen euro in het kapitaal van Vestiaire Collective. In 2024 versterkt het bedrijf haar investering om het platform te begeleiden in de volgende fases van haar ontwikkeling.

"Aangezien we nu zeer dicht bij winstgevendheid zijn, is onze financieringsbehoefte zeer beperkt en eerder tactisch", meldde Vestiaire Collective in een e-mail aan FashionUnited.

Hoeveel Eurazeo in Vestiaire Collective investeert, wordt vooralsnog niet bekendgemaakt.