Euretco roept burgemeesters en wethouders op zich in te zetten voor heropening winkels

Brancheorganisatie Euretco roept in een brief burgemeesters en wethouders op zich in te zetten voor de volledig heropening van de winkels. Deze oproep doet het namens 1500 zelfstandige ondernemers, hun medewerkers en hun toeleveranciers, aldus Euretco in een persbericht.

“De overheid mag ondernemers niet de rekening laten betalen van een totale lockdown die inmiddels al langer dan tweeënhalve maand voortduurt - en het einde is nog niet in zicht,” zo is te lezen in de brief. “Wij roepen u op om uw waardering en steun voor de ondernemers in uw gemeente te laten blijken. En wel door de landelijke overheid dringend te verzoeken te stoppen met het realiseren en handhaven van eenzijdige maatregelen als de totale lockdown.”

Euretco pleit dat ondernemers zorgen voor leefbaarheid in een gemeenschap. Het sluiten van winkels en horeca zou de leefbaarheid van gemeenten ondermijnen, zo is geschreven in de brief. Daarnaast geeft Euretco aan dat de gevolgen van gesloten winkels niet alleen groot zijn voor de leefbaarheid van een gebied, maar ook voor de inkomsten van de gemeente. Zo zal er een groot verlies aan inkomsten uit lokale belastingen zijn als ondernemingen wegvallen, maar vreest Euretco ook dat veel ondernemers in de bijstand terecht zullen komen. “In het belang van ondernemers, hun medewerkers, leveranciers en de leefbaarheid van de gemeenten verzoeken wij u dringend om uw stem te laten horen in uw overleg met de veiligheidsregio en/of op een andere wijze aandacht te vragen van Tweede Kamer en kabinet.”