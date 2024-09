Euroitalia koopt submerk Moschino voor 98 miljoen euro

De Italiaanse modegroep Aeffe SpA, het moederbedrijf van Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini en Pollini, kondigt aan dat het zijn submerk Moschino Beauty verkoopt aan beautygigant Euroitalia. Deze overdracht omvat producten zoals cosmetica, parfums, geurkaarsen en textielgeuren. De totale waarde van de transactie bedraagt 98 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht.

Aeffe en Euroitalia zijn geen onbekenden van elkaar. In 1987 creëerden ze in samenwerking parfums die bekendstaan om hun creatieve verpakkingen en gedurfde communicatiecampagnes. Onder de bestsellers bevinden zich Moschino by Moschino, Cheap & Chic, Glamourous Fruity Floral, Toy 2 en Pearl. Massimo Ferretti, president van de Aeffe Group, zegt: “Over de jaren heen heeft Euroitalia bewezen een uitstekende partner te zijn. Deze transactie markeert een belangrijke stap in onze samenwerking en zal grote voordelen opleveren voor beide partijen.” Euroitalia was voorheen de exclusieve licentienemer van sommige van deze producten. De licentieovereenkomst is beëindigd als gevolg van deze transactie.

Moschino Beauty overgenomen temidden van financiële uitdagingen

Deze transactie zal zorgen voor een injectie van liquiditeit voor de Aeffe Group. Dit heeft het hard nodig, zo blijkt uit een financieel verslag van de eerste helft van 2024. [De EBITDA](Moschino merk)voor de periode daalde tot 0,4 miljoen euro. Het nettoverlies van de groep is opgelopen tot 20,4 miljoen euro. “De onbevredigende resultaten van de eerste helft van het jaar zijn de weerspiegeling van een uiterst complexe marktsituatie. De vertraging van de consumptie in voor ons belangrijke landen, zoals Italië en de Verenigde Staten, heeft de prestaties van onze groep aanzienlijk beïnvloed,” aldus Ferretti in het verslag. Hij gaat verder: “We hebben er vertrouwen in dat we op korte termijn een herstel van de interesse van consumenten in modeartikelen zullen zien."

Euroitalia heeft Aeffe al een deel van de koopprijs betaald (39.557.787,99 euro) en wil het resterende bedrag op 29 november 2024 voldoen.

Het portfolio van Euroitalia bevat merken zoals Versace, Missoni, Dsquared2, Reporter en Naj Oleari Beauty.