European Payments Initiative neemt betaalsysteem iDeal over

Wie zich in de e-commerce bevindt, is vast bekend met het Nederlandse online-betaalsysteem iDeal. Dat wordt vanaf 25 april overgenomen door European Payments Initiative (EPI) met als doel een nieuwe, uniforme betaaloplossing uit te rollen over alle Europese landen, zo maakt EPI dinsdag bekend.

De overname heeft geen directe gevolgen voor de Nederlandse consument en handelaars. EPI zal de komende tijd onderzoeken hoe iDeal het beste past in de strategie om een betaalstandaard voor de Europese markt te ontwikkelen. Het bedrijf maakt gebruik van de directe rekening-naar-rekening-betaalfunctionaliteit die breed beschikbaar is in Europa. Europese banken en aanbieders van betaaldiensten kunnen hierdoor samenwerken, wat leidt tot meer toegevoegde waarde voor zowel consumenten als ondernemers, schrijft EPI.

Naast de overname van iDeal, maakt EPI ook bekend Payconiq International (PQI) over te nemen. PQI bedient iDeal, Bancontact Payconiq Company (België) en Payconiq (Luxemburg).

EPI wil een uniforme betaaloplossing voor heel Europa

“EPI is verheugd om Currence iDeal en PQI te verwelkomen. Samen zullen we onze krachten bundelen om de visie van EPI te realiseren: een innovatieve betaaloplossing op basis van het uniforme instant-betalingsschema en platform voor Europa”, aldus Martina Weimert, CEO van EPI, in het persbericht. “EPI zal gebruikmaken van de sterke operationele ervaring, knowhow en lokale marktkennis van iDeal en PQI. We ontwikkelen een nieuw, schaalbaar platform om zo maximaal te voldoen aan de moderne en evoluerende betalingsbehoeften van Europese consumenten en handelaren.”

De overname van iDeal en PQI is een eerste stap naar het uitrollen van een uniform betalingssysteem. Het EPI wordt namelijk ‘een veelzijdige oplossing voor een digitale wallet en directe betaling, van rekening naar rekening, onder één Europees merk’. Zo is het bedrijf van plan diverse diensten te realiseren, waaronder persoon-tot-persoon-betalingen en persoon-tot-professional-betalingen. Daarna volgen diensten zoals online en mobiel betalen, abonnementen en betalingen bij levering en reserveringen.

De lancering van de digitale portemonnee met P2P-functionaliteit wordt eind dit jaar gepland voor gebruikers in Frankrijk en Duitsland. Een brede uitrol vindt in 2024 plaats in België, Frankrijk en Duitsland.