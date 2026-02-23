Europees Parlement stopt implementatie van douanedeal met de Verenigde Staten

Het Europees Parlement heeft de implementatie van de douaneovereenkomst tussen de Verenigde Staten en de EU formeel stopgezet. De aanleiding hiervoor zijn de nieuwe douanerechten die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd. Dit meldt de voorzitter van de Handelscommissie, Bernd Lange (SPD). “We willen van de Verenigde Staten de duidelijke toezegging dat zij de overeenkomst naleven, want dat is het doorslaggevende element”, zei Lange in de commissie. De beslissing heeft juridisch geen gevolgen voor de huidige douanerechten.

Na een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof tegen zijn douanebeleid, kondigde Trump vrijdag een wereldwijd douanetarief van tien procent aan op import naar de Verenigde Staten. Zaterdag verhoogde hij dit naar vijftien procent.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Trump kwamen afgelopen zomer overeen dat voor de meeste EU-importen naar de Verenigde Staten een maximaal douanetarief geldt. De daaropvolgende, juridisch bindende overeenkomst met de Verenigde Staten vereist nog goedkeuring van het Europees Parlement.

De implementatie van de overeenkomst is maanden geleden al in gang gezet door de Europese Commissie. Voor de uitvoering is echter goedkeuring van het Parlement en de lidstaten nodig voor de bijbehorende verordeningen. Lange kondigt voor volgende week een bijeenkomst van de parlementsleden aan voor de stemming.

Eerdere pauze tijdens Groenland-conflict

De parlementsleden schortten de voorbereidingen voor de implementatie al in januari tijdelijk op. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump in het Groenland-conflict met extra douanerechten dreigde. De overeenkomst voorziet in een belastingvrije invoer van Amerikaanse industriële goederen. In ruil daarvoor beloofden de Verenigde Staten afgelopen zomer de douanerechten op de meeste EU-importen te beperken tot maximaal vijftien procent. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de douanerechten op auto's verlaagd.

Tegenvaller voor Trump in de rechtbank

In een historische uitspraak heeft het Hooggerechtshof de Amerikaanse president vrijdag verboden om douanerechten op te leggen op de import van goederen uit veel landen. Hij beriep zich hierbij op een noodwet uit 1977 (IEEPA). Het agressieve douanebeleid is een kernelement van de tweede ambtstermijn van Trump. Hij kondigt aan andere manieren te gebruiken om zijn douanerechten alsnog door te voeren.

Trump beroept zich nu op een handelswet uit 1974. Deze wet staat onder bepaalde voorwaarden toe om tot 150 dagen lang douanerechten op import te heffen. Experts betwijfelen echter of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Voor het heffen van douanerechten voor een langere periode heeft Trump in ieder geval de goedkeuring van het Amerikaanse Congres nodig.

Het Hooggerechtshof oordeelde niet in het algemeen over douanerechten, maar alleen over de vraag of de argumentatie van Trump met de noodwet rechtsgeldig was. Nu is duidelijk: hij heeft zijn bevoegdheden overschreden.