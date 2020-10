Europese Commissie: groen licht overname Tiffany & Co door LVMH

De Europese mededingingsautoriteiten besliste maandag dat LVMH de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co mag overnemen. De concurrentiewaakhond oordeelt dat er geen gevaar is voor monopolievorming of een beperking van de keuzevrijheid van de consument. Daarmee heeft Tiffany & Co alle wettelijke goedkeuringen ontvangen die nodig zijn voor de voltooiing van de overname ter waarde van 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro) door de Franse luxegroep LVMH, laat de Amerikaanse juwelier weten in een statement.

Juridische strijd over miljardendeal

Sinds LVMH de overnamedeal op 9 september afblies, zijn beide bedrijven in een juridische strijd verwikkeld. Tiffany spande een rechtszaak tegen LVMH aan omdat het Franse bedrijf opzettelijk de voltooiing van de deal zou hebben vertraagd. De bekende juwelier uit de Verenigde Staten hoopt daarmee de overname af te dwingen.

LVHM sleept Tiffany & Co op zijn beurt ook voor de rechter, meldt RetailDetail. Volgens de Vuitton-eigenaar zou het juweliersbedrijf slecht beheerd zijn tijdens de coronacrisis en wordt het beschuldigd van oneerlijke praktijken. Ook zouden de vooruitzichten van het Amerikaanse merk erg teleurstellend zijn, volgens LVMH. Het proces gaat op 5 januari van start.