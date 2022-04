Europese Commissie keurt verkoop Selfridges Group aan Thaise Central Group en Europese Signa Holding goed

De Europese Commissie heeft de verkoop van de Britse Selfridges Group door de Canadese Weston familie goedgekeurd, zo wordt vermeld op de nieuwssite van de Europese Commissie. Met de verkoop zullen onder andere Brits warenhuis Selfridges en het Nederlandse de Bijenkorf, die mede deel uitmaken van het retailconcern, onder het Thaise Central Group en Europese Signa Holding vallen.

De overname betreft het Britse Selfridges, het Nederlandse de Bijenkorf en de Ierse warenhuizen Arnotts and Brown Thomas. Vorig jaar werd er een deal gesloten waarbij de Weston familie de groep zou verkopen aan Central Group en Signa Holding.

Uit de beoordelingsprocedure van de Europese Commissie is er nu voortgekomen dat ´de voorgestelde overname geen zorgen met betrekking tot competitie zal opleveren, gegeven de gelimiteerde overlap in de activiteiten van de betrokken partijen, die in verschillende geografische markten opereren.’ Zo stelt het nieuwsbericht van de Europese Commissie.

Central Group, gevestigd in Thailand en al vier generaties in handen van de Chirathivats, een van de rijkste families van Azië, en Signa Holding, uit Oostenrijk, hebben een joint venture gevormd om de retailgroep te kopen. Zij krijgen ieder een belang van vijftig procent in Selfridges, zo was in december vorig jaar in een persbericht van het Oostenrijkse vastgoedconcern Signa te lezen.

Selfridges Group wordt onderdeel van de vereniging van luxe warenhuizen Central en Signa, waartoe reeds de KaDeWe Group, Rinascente in Italië, Illum in Denemarken en Globus in Zwitserland behoren.

In het statement wordt gesteld dat de “overname een van 's werelds leidende omnichannel luxewarenhuisgroepen in de wereld creëert”. De pro forma jaaromzet voor de gecombineerde warenhuisportefeuille bedroeg 5 miljard euro in 2019, zo werd destijds in het persbericht gemeld. Naar verwachting zal dit in 2024 meer dan 7 miljard euro bedragen.

De prijs van de deal werd niet bekendgemaakt.