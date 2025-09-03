Europese Commissie moet ‘dringend’ nieuwe bevoegdheden krijgen om Shein aan te pakken

Parijs - De Franse overheid roept de Europese Commissie op om ‘dringend’ nieuwe bevoegdheden te krijgen om online verkoopplatforms die de EU-wetgeving overtreden te weren van zoekmachines. Dit is met name gericht op Shein, volgens een brief die persbureau AFP woensdag heeft ingezien, waarmee een bericht in Le Figaro wordt bevestigd.

Minister Véronique Louwagie vindt het, gezien het ‘risico op de verspreiding van illegale content’, ‘noodzakelijk en urgent dat de Europese Commissie nieuwe bevoegdheden krijgt om platforms die de regels niet respecteren te weren van zoekmachines’. Dit schreef ze in een brief, die afgelopen donderdag verstuurd is aan Eurocommissaris voor Justitie Michael McGrath.

Ook pleitte ze ervoor dat ‘de bevoegde nationale autoriteiten’ ‘toegangsbeperkende maatregelen’ kunnen nemen tegen deze platforms bij overtredingen. Bedrijven die van zoekmachines worden geweerd, zouden dan niet meer in de resultaten van zoekmachines zoals Google verschijnen.

Louwagie verwelkomde de Europese onderzoeken naar de platforms Temu en AliExpress, die zeer goedkope artikelen verkopen, en de kritiek op fast-fashionreus Shein.

Namaak en gevaarlijke producten

Deze drie Aziatische giganten worden ervan beschuldigd namaak en gevaarlijke producten te verkopen en zich schuldig te maken aan praktijken die in strijd zijn met consumentenrechten, zoals valse kortingen en misleidende informatie.

De minister van Handel noemt talloze redenen voor sancties. Ze benadrukt de ‘druk op de werkgelegenheid in Europa, de toegenomen risico’s voor de bescherming van economische belangen en de veiligheid van consumenten, het niet-naleven van Europese sociale en milieunormen, en de CO2-uitstoot door luchttransport’.

Shein wordt van alle kanten aangevallen in Frankrijk. Er ligt een wetsvoorstel tegen fast fashion, de Franse consumentenwaakhond heeft al een boete van veertig miljoen euro opgelegd, en nu dreigt er nog een sanctie van honderdvijftig miljoen euro van de Franse privacywaakhond (CNIL) voor de werkwijze met betrekking tot cookies.