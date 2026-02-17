Europese Commissie neemt Shein onder de loep om kindersekspoppen

Naar aanleiding van het schandaal rond de verkoop van sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk, start de Europese Commissie een formele procedure tegen de Chinese online retailer Shein. De Brusselse autoriteit verdenkt het bedrijf van onvoldoende maatregelen tegen de verkoop van illegale producten op zijn platform en verwaarlozing van de consumentenbescherming.

Shein kreeg de afgelopen maanden veel kritiek in Europa. Naast sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk, konden klanten tijdelijk ook vergunningsplichtige wapens en medicijnen kopen op de online marktplaats. Het bedrijf heeft de producten na kritiek zelf van zijn site gehaald.

De online gigant kondigt aan te willen samenwerken met de Europese Commissie in de procedure. “We delen het doel van de commissie om een veilige en betrouwbare online omgeving te garanderen en zullen constructief blijven deelnemen aan deze procedure”, aldus Shein. Sinds de recente incidenten zijn de veiligheidsmaatregelen al verbeterd, bijvoorbeeld voor producten met een leeftijdsgrens.

Ook beloningssysteem mogelijk onwettig

De nu gestarte procedure richt zich volgens de Europese Commissie naast de illegale producten op nog twee andere gebieden. Zo wordt ook het vermoedelijk verslavende ontwerp onder de loep genomen. Denk aan punten- en beloningssystemen die klanten moeten aanzetten tot meer consumptie. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op de consumentenbescherming, zo stelt de Brusselse autoriteit.

Daarnaast gaat het om de transparantie van de aanbevelingen waarmee Shein zijn gebruikers via een algoritme producten voorstelt. De Europese wetgeving verplicht grote platforms de belangrijkste parameters van hun algoritmes openbaar te maken. Gebruikers moeten daarom ook gemakkelijk toegang hebben tot ten minste één aanbevelingssysteem dat niet gebaseerd is op persoonlijke gegevens.

Frankrijk faalt met aanvraag voor Shein-blokkade

De druk op de Europese Commissie om hard op te treden tegen Shein kwam de laatste tijd vooral uit Frankrijk. De Franse regering probeerde zelfs het online platform voor drie maanden te blokkeren, maar faalde eind december voor de rechter. Een dergelijke blokkade zou een ongerechtvaardigde inbreuk op de ondernemersvrijheid zijn, oordeelden de rechters.

Volgens de Europese Commissie staan de onderzoeken van de Franse autoriteiten en de eigen procedure los van elkaar. Begin november opende Shein een eerste fysieke winkel in Frankrijk. Destijds protesteerden demonstranten tegen fast fashion, de arbeidsomstandigheden bij de retailer en zijn ecologische voetafdruk.

Boete mogelijk - blokkade onwaarschijnlijk

De basis voor de EU-procedure tegen Shein is de Wet op de Digitale Diensten (Digital Services Act, kortweg DSA). De Europese Commissie ziet in de Europese Unie toe op de naleving van deze regels. Deze moeten er onder meer voor zorgen dat platforms illegale content op hun sites sneller verwijderen. Het wordt voor gebruikers gemakkelijker om dergelijke content te melden. In principe moeten grote aanbieders meer regels volgen dan kleine. Shein is zowel fabrikant, retailer als marktplaats.

Het is de eerste keer dat de Brusselse autoriteit een procedure tegen Shein start. Dit geeft de internetwaakhonden meer mogelijkheden bij het onderzoek, zoals het opvragen van interne documenten en het eisen van meer informatie. Hoe lang de procedure zal duren, is onduidelijk; de wet stelt hiervoor geen termijn. De start van de procedure op basis van de DSA betekent volgens de Brusselse autoriteit nog niet dat er voldoende bewijs is voor een overtreding door Shein.

Mocht de Europese Commissie echter vaststellen dat er sprake is van overtredingen, dan kan zij een boete opleggen. De Brusselse internetwaakhonden kunnen echter ook toezeggingen van Shein accepteren en het onderzoek staken. Een blokkade van het platform geldt als uiterste redmiddel en is vrij onwaarschijnlijk.