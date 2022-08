Europese consumenten verwachten ook op langere termijn doorzetting inflatie

Uit een enquête onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat consumenten in Europa ook inflatiecijfers voor de lange termijn niet positief inzien. De in juni ondervraagde Europese consumenten verwachten gemiddeld dat er over een jaar tijd nog steeds een inflatie van 6,6 procent zal zijn. De prognose van de ECB zelf ligt ter vergelijking op 3,6 procent, zo staat er vermeldt in de HICP inflatie voorspellingen van de bank.

Ook voor de langere termijn wordt een hogere inflatie verwacht. De consumenten verwachten dat er over drie jaar een inflatie zal zijn van 2,8 procent. In mei was deze verwachting nog 2,5 procent. De inschattingen voor over drie jaar liggen relatief dichter bij de prognose van de ECB, die uitgaan van een stabiele inflatie van 2,2 procent vanaf 2024.

Wel is een lange termijn prognose (de verwachting voor over vijf jaar en later) van 2,2 procent inflatie door ECB tot dusver de hoogst genoteerde sinds de start van de gepubliceerde noteringen in 1999. Voorheen schommelde de lange termijn prognoses tussen een inflatie van 1,7 en twee procent. In het tweede kwartaal van dit jaar liep de verwachting voor het eerst op naar 2,1 procent. Enkel in het derde kwartaal van 2020 werd er uitgegaan van een langetermijn percentage van 1,6 procent.