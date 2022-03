Europese cross-border markt goed voor 171,2 miljard euro, Nederland op vijfde plek

De Europese cross-border e-commerce markt was in 2021 goed voor een omzet van 171,2 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van Cross-Border Commerce Europe.

Duitsland staat op de eerste plek van de onderzochte landen in Europa. Duitsland draaide in 2021 een cross-border omzet van 32 miljard euro dankzij een stijging van 18 procent. In de top vijf volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Nederland. Nederland is met een cross-border omzet van 4,8 miljard in 2021 de hekkensluiter van de top vijf.

Wat betreft de top cross-border retailers van 2021 in Europa staat Ikea op nummer één. H&M Group op nummer twee, Kinnevik met Zalando op nummer vier, Otto Group met About You op de zesde plaats en Inditex op de achtste plaats.