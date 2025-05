Europese economie start 2025 sterker dan verwacht

De Europese economie heeft de verwachtingen overtroffen in het begin van 2025. De Europese Commissie deelt in de meest recente economische voorspelling dat de economie sterker van start is gegaan dan verwacht.

Naar verwachting zal de Europese economie langzaam blijven groeien in 2025 en komt er een versnelling in 2026, zo blijkt uit de update. Het Bruto Binnenlands Product in de EU stijgt naar verwachting met 1,1 procent in 2025 en met 1,5 procent in 2026.

Vanwege de wereldwijde marktomstandigheden zullen de EU exports waarschijnlijk maar met 0,7 procent groeien. Echter verwacht de Europese Commissie een stijging van 2,1 procent in 2026.

De commissie benoemt dat er toegenomen onzekerheid is vanwege de wereldwijde handel spanningen en klimaatgerelateerde rampen. Dit zijn risico’s voor de groei van de Europese economie. De commissie schrijft dan ook dat het verlichten van de handels spanningen tussen de VS en de EU, uitbreiding van handel, hogere defensie-uitgaven en hervormingen van de markt om concurrentievermogen te vergroten belangrijk zijn om de groei en veerkracht van de Europese economie te ondersteunen.